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5 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

5 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Ankara'nın 5 Kasım tarihli hava durumu tahmini açıklandı. Ankara'da 5 Kasım hava durumu nasıl olacak? Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri merak ediliyor. Ankara'nın günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerini öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

5 Kasım tarihleri için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 5 Kasım Salı günü Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da 5 Kasım günü için hava durumu tahminlerine göre, gökyüzünün parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık en yüksek 12°C seviyelerine ulaşacak, ancak özellikle sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor. Bu sisli hava, görüş mesafesini kısaltabileceğinden, özellikle sürücüler için dikkatli olmayı gerektiriyor.

5 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Akşam saatlerinde sıcaklık düşüşe geçeceği için hava daha serin olacak, bu da sabah erken saatlerde ve gece boyunca etkisini daha fazla hissettirecek. Ankara'nın yüksek kesimlerinde ise, sıcaklıkların daha da düşük olması nedeniyle gece ve sabah saatlerinde don olayları yaşanabilir. Bu nedenle, soğuk havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor. Hafta genelinde Ankara'da benzer hava koşulları sürecek; çoğunlukla parçalı bulutlu, soğuk ve sabah saatlerinde sisli bir hava bekleniyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

5 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

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