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İslami Dayanışma Oyunları Türkiye kadrosu 2022! İslami Dayanışma Oyunları, İslam İşbirliği Teşkilatıne üye ülkelerin katılması ile dört yılda bir yapılan geniş kapsamlı bir spor organizasyonu.İslami Dayanışma Oyunları canlı izle! 5. İslami Dayanışma Oyunları Türkiye kadrosu 2022! 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda hangi Türk sporcular var, isimleri nelerdir?

5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI HANGİ KANALDA?

5. İslami Dayanışma Oyunları genel olarak TRT ekranlarında yayınlanıyor. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı TRT Spor, TRT Yıldız Spor, TRT Spor 2 vb. TRT'nin spor kanallarında yayınlanmaktadır. Oyunlar 9 Ağustos'ta başladı.

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA TÜRKİYE'NİN BAŞARILARI

İslami Dayanışma Oyunları'nın dördüncüsü 12-22 Mayıs 2017 tarihinde Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Milli sporcularımız 71 altın, 67 gümüş, 57 bronz olmak üzere toplam 195 madalya ile Oyunları Azerbaycan'ın ardından ikinci olarak tamamladı.

Üçüncü İslami Dayanışma Oyunları, Endonezya Cumhuriyeti'nin Sumatera adasının Palembang kentinde 22 Eylül – 1 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlendi. Atletizm, okçuluk, yüzme, badminton, basketbol, futbol, karate, taekwondo, tenis, voleybol, plaj voleybolu, halter ve wushu dallarında düzenlenen organizasyonda Türkiye 157 sporcu ile yer aldı ve 23 altın, 31 gümüş, 49 bronz madalya ile genel klasmanda beşinci oldu.

İslami Dayanışma Oyunları'nın ilki ise Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, 8 - 20 Nisan 2005 tarihlerinde 54 ülkeden 4248 sporcunun katılımıyla düzenlendi. 15 spor dalının yer aldığı Oyunlarda, ülkemiz karate, taekwondo, tenis, yüzme ve goalball dallarında mücadele etti. 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandığımız organizasonu Türkiye 15. sırada tamamladı.

5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA TÜRKİYE'DEN KAÇ SPORCU OLACAK?

Ülkemizden 461 sporcu yarışacak. İsimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI TÜRKİYE KADROSU 2022

ATICILIK

1 AYLİN SARMAT

2 SENA CAN

3 NUR BANU BALKANCI

4 MUHAMMET SEYHUN KAYA

5 AHMET BARAN

6 MUSTAFA SERHAT ŞAHİN

7 DILARA BEDIA KIZILSU

8 RÜMEYSA PELİN KAYA

9 SAFİYE SARITÜRK TEMİZDEMİR

10 ALP KIZILSU

11 NEDİM TOLGA TUNÇER

12 OĞUZHAN TÜZÜN

ATLETİZM

13 ALPEREN KARAHAN

14 ARAS KAYA

15 BATUHAN ALTINTAŞ

16 BUSE ARIKAZAN

17 BÜŞRA YILDIRIM

18 CANSU NİMET SAYIN

19 DEMET PARLAK

20 EDA TUĞSUZ

21 EDANUR TULUM

22 EKATERINA GULIYEV

23 ELİF POLAT

24 EMEL DERELİ

25 EMRE ZAFER BARNES

26 ERSU ŞAŞMA

27 ERTAN ÖZKAN

28 ESRA TÜRKMEN

29 EŞREF APAK

30 GİZEM AKGÖZ

31 İSMAİL NEZİR

32 JAK ALİ HARVEY

33 KAYHAN ÖZER

34 KIVILCIM KAYA SALMAN

35 MİKDAT SEVLER

36 MUAMMER DEMİR

37 NECATİ ER

38 NURTEN MERMER

39 OĞUZHAN KAYA

40 ÖMER ŞAHİN

41 ÖZKAN BALTACI

42 ÖZLEM BECEREK

43 PINAR AKYOL

44 RAMİL GULİYEV

45 SİMAY ÖZÇİFTÇİ

46 SİNAN ÖREN

47 ŞEVVAL AYAZ

48 ŞİLAN AYYILDIZ

49 TUĞBA DANIŞMAZ

50 YASEMİN CAN

51 YASMANİ COPELLO ESCOBAR

52 YAYLA GÜNEN

53 BUSE SAVAŞKAN

Tüm sporcularımızın isimlerine alttaki PDF'den ulaşabilirsiniz. Turnuvada toplam 461 sporcumuz yarışacak.

2022 İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI TÜRKİYE KADROSUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ...