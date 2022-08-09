5. İslami Dayanışma Oyunları Türkiye Kadrosu 2022! 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda hangi Türk sporcular var, isimleri nelerdir?
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İslami Dayanışma Oyunları Türkiye kadrosu 2022! İslami Dayanışma Oyunları, İslam İşbirliği Teşkilatıne üye ülkelerin katılması ile dört yılda bir yapılan geniş kapsamlı bir spor organizasyonu.İslami Dayanışma Oyunları canlı izle! 5. İslami Dayanışma Oyunları Türkiye kadrosu 2022! 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda hangi Türk sporcular var, isimleri nelerdir?
5. İslami Dayanışma Oyunları genel olarak TRT ekranlarında yayınlanıyor. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı TRT Spor, TRT Yıldız Spor, TRT Spor 2 vb. TRT'nin spor kanallarında yayınlanmaktadır. Oyunlar 9 Ağustos'ta başladı.
İslami Dayanışma Oyunları'nın dördüncüsü 12-22 Mayıs 2017 tarihinde Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Milli sporcularımız 71 altın, 67 gümüş, 57 bronz olmak üzere toplam 195 madalya ile Oyunları Azerbaycan'ın ardından ikinci olarak tamamladı.
Üçüncü İslami Dayanışma Oyunları, Endonezya Cumhuriyeti'nin Sumatera adasının Palembang kentinde 22 Eylül – 1 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlendi. Atletizm, okçuluk, yüzme, badminton, basketbol, futbol, karate, taekwondo, tenis, voleybol, plaj voleybolu, halter ve wushu dallarında düzenlenen organizasyonda Türkiye 157 sporcu ile yer aldı ve 23 altın, 31 gümüş, 49 bronz madalya ile genel klasmanda beşinci oldu.
İslami Dayanışma Oyunları'nın ilki ise Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, 8 - 20 Nisan 2005 tarihlerinde 54 ülkeden 4248 sporcunun katılımıyla düzenlendi. 15 spor dalının yer aldığı Oyunlarda, ülkemiz karate, taekwondo, tenis, yüzme ve goalball dallarında mücadele etti. 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandığımız organizasonu Türkiye 15. sırada tamamladı.
Ülkemizden 461 sporcu yarışacak. İsimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
ATICILIK
- 1 AYLİN SARMAT
- 2 SENA CAN
- 3 NUR BANU BALKANCI
- 4 MUHAMMET SEYHUN KAYA
- 5 AHMET BARAN
- 6 MUSTAFA SERHAT ŞAHİN
- 7 DILARA BEDIA KIZILSU
- 8 RÜMEYSA PELİN KAYA
- 9 SAFİYE SARITÜRK TEMİZDEMİR
- 10 ALP KIZILSU
- 11 NEDİM TOLGA TUNÇER
- 12 OĞUZHAN TÜZÜN
ATLETİZM
- 13 ALPEREN KARAHAN
- 14 ARAS KAYA
- 15 BATUHAN ALTINTAŞ
- 16 BUSE ARIKAZAN
- 17 BÜŞRA YILDIRIM
- 18 CANSU NİMET SAYIN
- 19 DEMET PARLAK
- 20 EDA TUĞSUZ
- 21 EDANUR TULUM
- 22 EKATERINA GULIYEV
- 23 ELİF POLAT
- 24 EMEL DERELİ
- 25 EMRE ZAFER BARNES
- 26 ERSU ŞAŞMA
- 27 ERTAN ÖZKAN
- 28 ESRA TÜRKMEN
- 29 EŞREF APAK
- 30 GİZEM AKGÖZ
- 31 İSMAİL NEZİR
- 32 JAK ALİ HARVEY
- 33 KAYHAN ÖZER
- 34 KIVILCIM KAYA SALMAN
- 35 MİKDAT SEVLER
- 36 MUAMMER DEMİR
- 37 NECATİ ER
- 38 NURTEN MERMER
- 39 OĞUZHAN KAYA
- 40 ÖMER ŞAHİN
- 41 ÖZKAN BALTACI
- 42 ÖZLEM BECEREK
- 43 PINAR AKYOL
- 44 RAMİL GULİYEV
- 45 SİMAY ÖZÇİFTÇİ
- 46 SİNAN ÖREN
- 47 ŞEVVAL AYAZ
- 48 ŞİLAN AYYILDIZ
- 49 TUĞBA DANIŞMAZ
- 50 YASEMİN CAN
- 51 YASMANİ COPELLO ESCOBAR
- 52 YAYLA GÜNEN
- 53 BUSE SAVAŞKAN
Tüm sporcularımızın isimlerine alttaki PDF'den ulaşabilirsiniz. Turnuvada toplam 461 sporcumuz yarışacak.
2022 İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI TÜRKİYE KADROSUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ...