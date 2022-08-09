5. İslami Dayanışma Oyunları nerede, hangi ülkede, hangi il ve ilçede yapılıyor? 5. İslami Dayanışma Oyunları nerede düzenleniyor, hangi şehirde?

5. İslami Dayanışma Oyunları bugünkü yapılan seramoni ile başladı. 9 gün sürecek olan turnuva için vatandaşlar, 5. İslami Dayanışma Oyunları nerede, oyunlarda hangi ülkeler var? Oyunlar hangi ülkede, hangi il ve ilçede? araştırması yapıyor. İşte tüm detaylar...

İslami Dayanışma Oyunları, İslam İşbirliği Teşkilatıne üye ülkelerin katılması ile dört yılda bir yapılan geniş kapsamlı bir spor organizasyonu.Peki, bu yıl İslami Dayanışma Oyunları nerede yapılacak? 5. İslami Dayanışma Oyunları nerede, hangi ülkede, hangi il ve ilçede? 5. İslami Dayanışma Oyunları nerede düzenleniyor, hangi şehirde? Ayrıntılar sizlerle...

5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi 09 - 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek. Oyunlara Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımı bekleniyor.

5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI HANGİ KANALDA?

5. İslami Dayanışma Oyunları genel olarak TRT ekranlarında yayınlanıyor. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı TRT Spor, TRT Yıldız Spor, TRT Spor 2 vb. TRT'nin spor kanallarında yayınlanmaktadır. Oyunlar 9 Ağustos'ta başladı.

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA TÜRKİYE

İslami Dayanışma Oyunları'nın dördüncüsü 12-22 Mayıs 2017 tarihinde Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Milli sporcularımız 71 altın, 67 gümüş, 57 bronz olmak üzere toplam 195 madalya ile Oyunları Azerbaycan'ın ardından ikinci olarak tamamladı.

Üçüncü İslami Dayanışma Oyunları, Endonezya Cumhuriyeti'nin Sumatera adasının Palembang kentinde 22 Eylül – 1 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlendi. Atletizm, okçuluk, yüzme, badminton, basketbol, futbol, karate, taekwondo, tenis, voleybol, plaj voleybolu, halter ve wushu dallarında düzenlenen organizasyonda Türkiye 157 sporcu ile yer aldı ve 23 altın, 31 gümüş, 49 bronz madalya ile genel klasmanda beşinci oldu.

İslami Dayanışma Oyunları'nın ilki ise Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, 8 - 20 Nisan 2005 tarihlerinde 54 ülkeden 4248 sporcunun katılımıyla düzenlendi. 15 spor dalının yer aldığı Oyunlarda, ülkemiz karate, taekwondo, tenis, yüzme ve goalball dallarında mücadele etti. 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandığımız organizasonu Türkiye 15. sırada tamamladı.