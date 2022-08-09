Heyecanla beklenen 5. İslami Dayanışma Oyunları bugün başladı. 5. İslami Dayanışma Oyunları devam ederken izleyiciler yarışmaları canlı izlemek için, 5. İslami Dayanışma Oyunları hangi kanalda 2022? İslami Dayanışma Oyunları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? araştırması yapıyor. Peki, İslami dayanışma oyunları hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar...

İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi 09 - 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek. Peki, 5. İslami Dayanışma Oyunları hangi kanalda 2022? İslami Dayanışma Oyunları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI HANGİ KANALDA?

5. İslami Dayanışma Oyunları genel olarak TRT ekranlarında yayınlanıyor. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı TRT Spor, TRT Yıldız Spor, TRT Spor 2 vb. TRT'nin spor kanallarında yayınlanmaktadır. Oyunlar 9 Ağustos'ta başladı.

Oyunlara Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımı bekleniyor.

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA TÜRKİYE

İslami Dayanışma Oyunları'nın dördüncüsü 12-22 Mayıs 2017 tarihinde Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Milli sporcularımız 71 altın, 67 gümüş, 57 bronz olmak üzere toplam 195 madalya ile Oyunları Azerbaycan'ın ardından ikinci olarak tamamladı.

Üçüncü İslami Dayanışma Oyunları, Endonezya Cumhuriyeti'nin Sumatera adasının Palembang kentinde 22 Eylül – 1 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlendi. Atletizm, okçuluk, yüzme, badminton, basketbol, futbol, karate, taekwondo, tenis, voleybol, plaj voleybolu, halter ve wushu dallarında düzenlenen organizasyonda Türkiye 157 sporcu ile yer aldı ve 23 altın, 31 gümüş, 49 bronz madalya ile genel klasmanda beşinci oldu.

İslami Dayanışma Oyunları'nın ilki ise Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, 8 - 20 Nisan 2005 tarihlerinde 54 ülkeden 4248 sporcunun katılımıyla düzenlendi. 15 spor dalının yer aldığı Oyunlarda, ülkemiz karate, taekwondo, tenis, yüzme ve goalball dallarında mücadele etti. 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandığımız organizasonu Türkiye 15. sırada tamamladı.

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI NEDİR?

İslami Dayanışma Oyunları, İslam İşbirliği Teşkilatıne üye ülkelerin katılması ile dört yılda bir yapılan geniş kapsamlı bir spor organizasyonu. İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) İslam Dayanışma Oyunları yönünü ve kontrolünden sorumlu olan kuruluştur.

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI TARİHÇESİ

İlk oyun 2005 yılında Cidde, Suudi Arabistan'da düzenlenmiştir. İslam Konferansı Örgütünün 57 üyesi katılmıştır. Üye ülkelerde Müslüman olmayan vatandaşları da oyunlara katılmak için izin verilir. İkinci oyunlarda 2009 Ekimde İran'da planlanan oyunlarda İran İle anlaşmazlık nedeniyle 2010 Nisan'a ertelenmiştir. Ama İran'da düzenlenecek oyunlar iptal edilmiştir. Üçüncü oyunlar 2013'te Endonezya'da yapılmıştır. Dördücü oyunlar ise 2017'de Bakü'de yapılmıştır.

EV SAHİPLERİ

2005 : I : Suudi Arabistan : Mekke

2010 : II : İran : Tahran (İptal edildi)

2013 : III : Endonezya : Palembang

2017 : IV : Azerbaycan : Bakü

2022 : V : Türkiye : Konya

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