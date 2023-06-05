5 HAZİRAN HAVA DURUMU: İstanbul bugün yağmurlu mu? Yağmur yağacak mı? Bu hafta yağmur var mı?

5 Haziran hava durumu tahminleri ve bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı merak ediliyor. Bununla birlikte Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Yağmur yağacak mı ve meteorolojiden hava durumu tahminleri neler olduğu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Bugün İstanbul'da yağmur var mı? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri!

Yetkililer; su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara çağrı yaptı. Yağmur yağacak mı ve meteorolojiden hava durumu tahminleri neler olduğu sıklıkla araştırılıyor. 5 Haziran hava durumu nedir ve bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı merak ediliyor. 5 Haziran HAVA DURUMU: Bugün İstanbul'da yağmur var mı? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri! Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Samsun'un Ladik ve Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde şiddetli yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Ladik Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede şiddetli yağışın etkisini sürdürdüğü, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önleyici tedbir olarak 5 Haziran Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki sağanağın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. Sağanak nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlimizde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçe genelinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Erfelek ilçemizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "kırmızı" kod uyarısı yapılan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Söke çayı taşma noktasına geldi. İlçede bulunan okullar ise alınan önlemler çerçevesinde tatil edildi.