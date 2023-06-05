5 Haziran bugün okullar tatil mi? Yağmur ve sel nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Yağışların ülke genelinde etkisini göstermesi ile birlikte 5 Haziran bugün okullar tatil mi, 5 Haziran bugün okul var mı, yok mu? soruları, öğrenciler tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. İşte, yağmur ve sel nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler... Kastamonu'da okullar tatil mi? Çorum'da okul var mı?

5 Haziran bugün okullar tatil mi, sorusuna yanıt aranıyor. Yağışların birçok ilde etkisini göstermesi ile birlikte en çok merak edilen ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler resmi açıklamalar ile birlikte okul var mı, yok mu sorularına yanıt arıyor. İşte, yağmur ve sel nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

5 HAZİRAN BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün ve yarın kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Valilik açıklamasında 5 Haziran Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Diğer şehirlerin valilikleri okulların tatil edilmesiyle ilgili açıklama yapmadı.

KASTAMONU'NUN İNEBOLU İLÇESİ SEL TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILIYOR

Kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya devam ediyor. İnebolu ilçesinde giriş kat ile birinci katta oturan ailelerin üst katlara çıkması ya da evlerini tamamen boşaltmaları istenerek, Söke Çayı çevresinde bulunan araçların da kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bozkurt ilçesinde de sağanak yağış ile birlikte bazı apartmanların bodrum ve giriş katlarını su bastı. 2 sene önce Ezine Deresi'nin yükselmesiyle onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

2021 yılında sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 65 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi kaybolmuştu. Dün gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Ezine Deresi'nde taşmalar meydana geldi.

EVLERİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İnebolu'da ise Söke Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dere kenarında bulunan bazı iş yeri ve evleri su bastı. Burada yaşayan vatandaşlar itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmalarını sürüyor.