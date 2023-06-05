Öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alan 5 Haziran bugün okullar tatil mi? 5 Haziran okul tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu İstanbul, İzmir, Ankara? soruları araştırılıyor. 5 Haziran günü sabah saatlerinde arama motorlarında aratılanlar arasında yer alan 5 Haziran bugün okullar tatil mi? 5 Haziran okul tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu İstanbul, İzmir, Ankara? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor...

5 Haziran bugün okullar tatil mi? sorusu merak ediliyor. 12 Eylül'de 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı başlamıştı. Öğrencilerin merak ettikleri arasında ise 5 Haziran bugün okullar tatil mi? 5 Haziran okul tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu İstanbul, İzmir, Ankara? soruları yer aldı.

5 HAZİRAN BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

5 Haziran bugün okullar tatil mi? sorusunun yanıtı hakkında henüz resmi kuruluşlardan bir açıklama gelmedi. 31 Mayıs günü okullarda eğitim ve öğretime devam edilecek.