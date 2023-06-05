5 Haziran 2023 GÜNCEL DOLAR kuru ne kadar? Bugün EURO kaç TL oldu? Dolar, Euro ne kadar?

Döviz kuru yükselecek mi düşecek mi sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 5 Haziran 2023 dolar ne kadar, kaç TL oldu ve 1 dolar kaç ne kadar merak ediliyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Haziran 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Haziran 2023 dolar kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL?

Haftanın ilk işlem gününe rekorla başlayan dolar/TL, saat 13.30 itibarıyla 21,2167 seviyelerinden işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Aynı dakikalarda euro/TL ise 22,7614 seviyelerinde.

1 DOLAR NE KADAR?

Bugün 1 dolar 21,2167 TL'dir.

5 HAZİRAN 2023 DOLAR KAÇ TL?

5 Haziran 2023 bugün 1 dolar kuru 21,2167TL'dir.