5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu lise 2022? 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu ortaokul? Devamsızlık 5 gün olunca belge alınmıyor mu?

5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu lise 2022? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği içerisinde bulunan ödül bölümü içerisinde yer alan değişiklikler, 2018 Eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 2022 yılında hala bu sistemin devam edip etmediği araştırılıyor. Peki, buna göre 5 Gün Devamsızlık Yapan Belge Alamıyor Mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN BELGE ALAMIYOR MU ORTAOKUL?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle birlikte takdir ve teşekkür belgesini de içeren ödül sistemini değiştirdi. Buna göre, 5 gün devamsızlık yapan öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanamayacak.

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN BELGE ALAMIYOR MU LİSE 2022?

Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her beş defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Buna göre öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek.İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan o bilgiler;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Ayrıca, devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü aşan öğrenciler ise ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak. İşte, yayımlanan o değişiklik;

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.

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