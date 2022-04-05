(5. Gece Namazı) Ramazan ayının 5. gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz ve tarifi nedir? Ramazan'ın 5. gecesi namazı ve kılınışı!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar teravih namazından sonra kılınabilecek nafile namazlar nelerdir merak ediyor. Sizlere 5. gece nafile namazını ve tarifini paylaşacağız. Peki, Ramazan ayının 5. gecesi teravih ve vitirden sonra hangi namaz kılınır? Ramazan'ın beşinci gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz hangisidir?

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GECESİ?

Bugün 5 Nisan Salı'yı 6 Nisan Çarşamba'ya bağlayan gece Ramazan ayının 5. gecesidir. 5. gece namazı ve tarifi aşağıda verilmiştir.

RAMAZAN AYININ 5. GECESİ NAMAZI (TERAVİHTEN SONRA KILINACAK NAMAZ)

- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 3 kere A'la (Sebbihisme Rabbikel-A'la) Suresi, 3 kere İhlas Suresi ve 2'şer kere de Felak ve Nas Sureleri okuyarak 8 rekat kılan kişi meleklerin istiğfarına nail olur ve kendisine zenginlik kapısı açılır.

(Kaynak : Eyyub ibnü' Abdillah, Fezailüş-şühur, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi)

Nafile Namazın Kısaca Tarifi:

Namaz 2 rekat olacak. Okunacaklar şöyle:

1. rekatta : 1 Fatiha + 3 A'lâ Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

2. rekatta : 1 Fatiha + 3 A'lâ Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

3. rekatta : 1 Fatiha + 3 A'lâ Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

4. rekatta : 1 Fatiha + 3 A'lâ Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

5. rekatta : 1 Fatiha + 3 A'lâ Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

6. rekatta : 1 Fatiha + 3 A'lâ Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

7. rekatta : 1 Fatiha + 3 A'lâ Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

8. rekatta : 1 Fatiha + 3 A'lâ Suresi + 3 İhlas Suresi + 2 Felak Suresi + 2 Nas Suresi okunur.

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