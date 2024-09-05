5 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı, Mehmet Yörük cinayeti çözüldü mü?

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'nın bugün, 4 Eylül'de ekranlarda olup olmadığı merak ediliyor. İzleyiciler, programın yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmek istiyor. Müge Anlı'nın canlı yayınını izlemek isteyenler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya televizyonlarından programı takip edebilirler. Peki, Müge Anlı canlı izleme linki var mı? Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı, Mehmet Yörük cinayeti çözüldü mü?

5 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarında başlıyor.

MEHMET YÖRÜK OLAYI NEDİR?

53 yaşındaki Mehmet Yörük, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Canlı yayında cinayet itirafı geldi ve Sebile Yörük, üfürükçü Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini ve eşinin bu şekilde öldüğünü itiraf etti. Cinayet itirafının ardından stüdyodan gözaltına alınan 2 şüpheli tüm geceyi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde geçirdi. Müge Anlı, üfürükçü Mustafa'nın "Sebile ile 6 yıllık bir ilişkimiz vardı. O fotoğrafları da kendi isteğiyle bana atıyordu. Ben kimseyi zehirlemedim" şeklinde ifade verdiğini açıkladı.

Mehmet Yörük'ün cinayet itirafının ardından yayına bağlanan izleyiciler şoke eden açıklamalarda bulundular. Yayına bağlanan izleyici 16 yaşındayken üfürükçü Mustafa'ya gittiğini ve kendisine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu anlattı. Dünkü yayında kocasını öldürmek ile suçlanan Sebile Yörük ambulansın geç geldiğini iddia etmişti. Fakat gerçeklerin söylenildiği gibi olmadığı ortaya çıktı. Sebile'nin ambulansı geceye kadar aramadığı ve bile isteye Mehmet Yörük'e gece yarısına kadar acı çektirdiğini, gece ambulansı aradığı ve ambulansın da 23.30'da geldiği, konuşuldu.

MÜGE ANLI PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana ATV'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur. Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.