5 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 5 Eylül Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 5 Eylül Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 05.09.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 05.09.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANBARSEKI MAH. SASKO TR-1 YUKARI SASKO TAMAMI
- 05.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAH. DEREKÖY MAH. AKÇAKÖY MAH.
- 05.09.2022 09:00 13:30 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ALİAĞA GÜZELHİSAR BÖLGESİ, OSMAN DÖNMEZ ÖZEL TR, İZMİRGAZ ÖZEL TR, KASIM KAYAR ÖZEL TR, ERKAN KÖZ ÖZEL TR, HACER YÜZBAŞIOĞLU ÖZEL TR, ABDULLAH ŞİMŞEK ÖZEL TR, İHSAN EKREN ÖZEL TR, AHMET ŞEN ÖZEL TR, ŞENKAL KASAP ÖZEL TR, BOTAŞ ÖZEL TR, ÖZDENİZCİLİK ÖZEL TR, EGE TAV. ÖZEL TR, İZMAR ÖZEL TR, M-563 GÜZELHİSAR KÖYÜ, İKA ANA KONTROL MERKEZİ ÖZEL TR, BARIŞ ÖZCAN ÖZEL TR, ESMA ÇINAR ÖZEL TR, SİNERJİ HARFİYAT ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 05.09.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER, ZAFER, SELÇUK, ATMACA, TURABEY, İNKILAP MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 05.09.2022 09:00 10:30 AOB ÇALIŞMASI İSMET KAPTAN MAHALLESİ, GAZİ BULVARI, 1360, 1361, 1369 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHAR MAHALLESİ,ESKİ İZMİR CADDESİ, 2952, 2925, 2915/1, 2918, 2953, 2957, 2915, 2929, 2947, 2958, 2965, 2924, 2926, 2930, 2951, 2914, 2916, 2946, 2949 SOKAKLAR İLE DOĞANAY MAHALLESİ, ULU ÖNDER CADDESİ, ZAİM AĞA CADDESİ, SAİM ÇIKIRIKÇI CADDESİ, YILDIZ CADDESİ, ORDU CADDESİ, 9106/2, 9165/3-4, 9104/1-2-4, 9003, 9106, 9001, 9004, 9108, 9014, 9104, 9106, 9010, 9106/1, 9112, 9163, 9012, 9110, 9114, SOKAKLAR İLE GÜLYAKA MAHALLESİ, SAİM ÇIKIRIKÇI CADDESİ, ÖĞRETMEN MÜŞERREF BİRSESLİ PARKI İÇİ YOLU, 2969/1, 2977, 2987, 2988, 2989, 2983, 2979, 2987/1, 2986 SOKAKLAR İLE KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ, İSMET PAŞA CADDESİ, YILDIZ CADDESİ, TÜRBE CADDESİ, 9029, 9048, 9046, 9023, 9019, 9017, 9022, 9021, 9044, 9024/1, REİS MAHALLESİ, ORDU CADDESİ, ŞÜKRÜ KARADUMAN CADDESİ, YILDIZ CADDESİ, 9030, 9032, 9042, 9114, 9005, 9012, SOKAKLAR İLE ESENLİK MAHALLESİ, ŞÜKRÜ KARADUMAN CADDESİ, ANT CADDESİ, POLAT CADDESİ, YILDIZ CADDESİ, ORDU CADDESİ, MIZRAKLI CADDESİ, 9054, 9056, 9042, 9025, 9033, 9161, 9128, 9027, 9209/1, 9210, 9035 SOKAKLAR İLE VATAN MAHALLESİ, MIZRAKLI CADDESİ, POLAT CADDESİ, ORDU CADDESİ, FİLİZ CADDESİ, 9049, 9041, 9043, 9051, 9047, 9045, 9064, 9073, 9134, 9138, 9101, 9136, 9075, 9132, 9103 SOKAKLAR İLE BASIN SİTESİ MAHALLESİ, POLAT CADDESİ VE CİVARI
- 05.09.2022 09:00 12:00 AG AOB ÇALIŞMASI GÖKSU MAHALLESİ, 640, 639/1, AYDIN HATBOYU CADDESİ, 637/1, 639 SOKAK VE CİVARLARI
- 05.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILDIR MAHALLESI KÖY İÇI TAMAMI, 37223, 27000, 27095 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ERBAY SITESI, BORNOVALILAR SITESI, İŞTUR SITESI, ADALILAR SITESI, BAŞKENT SITESI, HAYAT SITESI, İMBAT SITESI, YENI DOSTLAR SITESI, KARMEN SITESI, ALTIN HAVUZ SITESI, EGEM SAHIL SITESI VE ÇEVRESI
- 05.09.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ, ÇAMKÖY, KARAHIDIRLI, İSMAİLLİ, HACILAR VE CİVARLARI
- 05.09.2022 10:00 13:00 AOB ÇALIŞMASI KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLESİ, 8704/1, 8704, 8715 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.09.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANBARSEKI MAH. SASKO TR-2 AŞAĞI SASKO TAMAMI
- 05.09.2022 10:30 13:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE İSLAMSARAY MAHALLESİ EMEK SANAYİ SİTESİ VE CİVARLARI
- 05.09.2022 10:30 12:00 AOB ÇALIŞMASI İSMET KAPTAN MAHALLESİ, HÜRRİYET BULVARI VE CİVARI
- 05.09.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZKÖY MAH. PANORAMA EVLERI TAMAMI, 1116, 1118, 1120, 1122, TAŞKIN DENIZ SOKAKLARI
- 05.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOCATEPE MAHALLESİ, EŞREFPAŞA CADDESİ, RAKIM ERKUTLU CADDESİ, 561, 568, 559, 557, 560, 556, 574/1 SOKAKLAR İLE AZİZİYE MAHALLESİ, RAKIM ERKUTLU, 574, 575, 576, 713, 721, 714, 628, SELÇUK MAHALLESİ, RAKIM ERKUTLU, 671, 660, 659, 669, 670, 628, 657, 654, 661, 663, 666, 675, 668, 754, 653, 659, 669, 658, 628, 661, 655, 673, DOLAPLIKUYU MAHALLESİ, RAKIM ERKUTLU CADDESİ, 753, 754, 747, 671, DAYIEMİR MAHALLESİ, 747, 668, 671, 754, 672, 756, 757 SOKAKLAR, ZAFERTEPE MAHALLESİ, 546, 585, 548, 550, 558, 582, 587, 584, 667, 553, 596, 547, 549, 552, 581 SOKAKLAR İLE ÇİMENTEPE MAHALLESİ, 572, 558, 593, 592, 608, 682, 596, ATİLLA MAHALLESİ, EŞREFPAŞA CADDESİ, 517, 518, 524, 523, 512, 513 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.09.2022 13:00 14:30 AOB ÇALIŞMASI İSMET KAPTAN MAHALLESİ, ŞEVKET ÖZÇELİK SOKAK VE CİVARI
- 05.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADNAN SÜVARİ MAHALLESİ, POLAT CADDESİ, HALK EĞİTİM MERKEZİ, 108/8-9-46-49-55-51-53-11-13-48-31-32-4, 1751/1, MALİYECİLER MAHALLESİ, POLAT CADDESİ, 51, 52/169-117-172-171, 177/20-9, VATAN MAHALLESİ, 177/9, 9105/1-2, METİN OKTAY MAHALLESİ, 108/15, 108/7, 108/5-14-49-3-4, ESENYALI MAHALLESİ, 52/72 SOKAK, BASIN SİTESİ 219 SOKAK VE CİVARI
- 05.09.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HASSEKI MAH. MURSAL SITESI TAMAMI, YATAK KÜME EVLERI
- 05.09.2022 14:30 16:00 AG AOB ÇALIŞMASI İSMET KAPTAN MAHALLESİ, GAZİ OSMAN PAŞA BULVARI VE CİVARI
- 05.09.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HASSEKI MAH. SAKIZTEPE SITESI TAMAMI, SAKIZ TEPE İÇ YOLU
- 05.09.2022 16:00 17:30 AG AOB ÇALIŞMASI İSMET KAPTAN MAHALLESİ, 1362, 1370, 1373 SOKAKLAR VE CİVARI