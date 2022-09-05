5 Eylül 2022 Kilis hava durumu nasıl? Meteoroloji Kilis bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Günlük planlarını yapan vatandaşlar hava durumuna göre faaliyetlerini planlıyor ve buna göre hazırlık yapıyorlar. Peki, MGM Meteoroloji 5 Eylül 2022 Pazartesi Kilis hava durumu nasıl, yağış var mı? Bugün yağmur var mı? Bugün ve yarın hava kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, bugünün hava durumu tahmin raporu ve merak edilen diğer detaylar…

Kilis bugün hava nasıl, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mevsim koşullarına göre düzenlerini kuran vatandaşlar, günlük planlarını hava durumunu göz önünde bulundurarak şekillendiriyor. Peki, MGM Meteoroloji 5 Eylül 2022 Pazartesi Kilis hava durumu nasıl, yağış var mı? Bugün hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, hava durumu hakkında merak edilenler…

5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ KİLİS HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahminlerini yayınlayarak vatandaşlara önemli bilgileri paylaşıyor. Yağmur, kar ve diğer yağış durumlarını detaylı grafiklerle açıklayan MGM, bugünün hava durumunu paylaşıyor. Bugün hava 34 derece olarak açıklandı. Hava bugün Güneşli

Bugün en yüksek sıcaklığın 34 derece olacağının altı çizilirken, en düşük sıcaklığın ise 19 derece olacağı belirtildi.

Kilis Güneşli 34° En Yüksek 34° En Düşük 19° Hissedilen 29° Çiy Noktası 0° Nem Oranı 5° Basınç 0 mb Salı 32° Çarşamba 31° Perşembe 31° Cuma 32°

Vatandaşlar hava durumu bilgileri ile hayatlarını düzenlediği gibi aynı zamanda ilgili iş kolları ve tarım sektörü de iklim koşullarına göre planlarını güncelliyor.

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METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye için hava durumu tahminleri ve uyarıları yapan bir devlet kuruluşudur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıdır.

Türkiye'deki ilk meteoroloji kuruluşu, 12 Kasım 1925'te Etlik'te kurulan Rasâdât-ı Cevviye Müessesesi'dir. İlerleyen dönemlerde meteorolojik hizmetlerin tek elden ve düzenli bir şekilde yürütülmesi istenmiş ve 10 Şubat 1937'de 3127 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na bağlı olarak Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, o zamanki adıyla Meteoroloji Umum Müdürlüğü kurulmuştur. 15 Mayıs 1957'de 6967 sayılı kanunla kuruluş Tarım Bakanlığı'na bağlanmıştır. 8 Ocak 1986'da da 3524 sayılı kanunla bugünkü adını almıştır. 11 Ekim 2021 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.