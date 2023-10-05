5 EKİM RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI! Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete atama kararları yayınlandı mı merak ediliyor. Resmi Gazete 5 Ekim 2023 tarihli bugünün kararlarında neler var merak ediliyor. 5 Ekim 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete kaymakam atamaları 2023! Resmi Gazete bugünün kararları neler?

Resmi Gazete 5 Ekim atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 5 Ekim 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2023! Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete kaymakam kararnamesi fiyatlarında yeni düzenleme! Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7687)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Teknoloji Geliştirme Bölgesi" Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7688)

YÖNETMELİK

–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 1)

–– TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ'ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri