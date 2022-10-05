5 Ekim Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Leyla Hanım kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 5 Ekim Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 5 Ekim Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 5 EKİM BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (5 Ekim Çarşamba) Leyla Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Leyla Hanım'ın evine konuk olacak. Leyla Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Nesrin Hanım

2. gün yarışmacısı : Evren Bey

3. gün yarışmacısı : Leyla Hanım

4. gün yarışmacısı : Gamze Hanım

5. gün yarışmacısı : Özdemir Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Nesrin Hanım'ın Leyla Hanım'a verdiği puan : -

Gizem Hanım'ın Leyla Hanım'a verdiği puan : 3 puan

Özdemir Bey'in Leyla Hanım'a verdiği puan : 4 puan

Evren Bey'in Leyla Hanım'a verdiği puan : 6 puan