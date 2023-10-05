5 Ekim MasterChef Takım Oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 2023 Dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 5 Ekim dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, MasterChef 5 Ekim Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? MasterChef mavi takım mı kazandı? MasterChef kırmızı takım mı kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Uğur oldu.

Gözyaşlarını tutamayan Uğur: Elimden geleni sonuna kadar yaptım. Burada olmayı çok istemezdim. 2018'de şampiyon olmuş bir adamın ilk haftadan elenmesi çok ayıp. Gerçekten MasterChef'e aşık bir insanım. Bundan sonra 3-4 gün evden çıkmadan dinleneceğim. Bazen yenilmeyi kabul edeceğiz. Gururum kırıldı. Yapılabilecek yerdeyken yapamadım. Bu hafta hiç adapte olamadım." dedi.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

Bu hafta kaptanlık oyunu sonunda Mavi Takım kaptanı Barbaros oldu.

Mavi Takım: Barbaros (K), Kıvanç, Metin, Tahsin, Ayaz, Tolga, Esra, Alican, Barış, Eda

Kırmızı Takım: Kerem (K), Hasan, Sergen, Eren, Azize, Dilara, Cemre, Azize, Batuhan,

ELEME ADAYLARI KİM OLDU

13. Hafta

1.eleme adayı: Hasan

2. eleme adayı: Azize

3.eleme adayı: Kerem.

4. eleme adayı: Tanya.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç