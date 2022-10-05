5 Ekim Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 5 Ekim Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Ekim Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 5 Ekim Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARPUZLUK DAĞDERESİ MAH ÇAYIRYERİ HALKAVLU HAMİDİYE ÇAYIRYERİ KOCAİSKAN YAYLACIK DEMİRTAŞ TAŞPINAR GÖKÇUKUR FIRDAMLAR YENİ MAHALLE FIRDANLAR ÇINARCIK BÜYÜKDAMLAR KAVAKYANI PUSAN VE ÖZEL TRAFOLAR
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZEYTİNLİOVA MAHALLESİ KONAK CD,GÜDE SK,AKTAŞ SK,H.HÜSEYİN ERSOY SK,KİREMİTÇİ SK,GAZİ SK,BAHRİ GÜRGEN SK M.ÖZTÜRK CD,YUMUKOĞLU SK,KONAK CD,ATILGAN SK,GÜRSEL CD,GİRGİN SK,TUNCER SK,FATİH SK
- 05.10.2022 09:00 14:00 TESİS ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ UYUMAZ SOKAK , AYVALI SOKAK , BAHÇE SOKAK , GÜL SOKAK
- 05.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM YUKARI SART MAHALLESİNE BAĞLI MUSTAFA BEY CADDESİ VE YİĞİT SOKAK AYRICA BU BÖLGELERE BAĞLI ALANLAR
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMKÖY ÇİNAN KABAKLAR HACIHALİLLER BEKİRAĞALAR MAHALLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALAYBEY -NİŞANCIPAŞA--SAKARYA -ŞEHİTLER MAHALLELERİ
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE-NİŞANCIPAŞA-MERKEZEFENDİ-AYNIALİ MAHALLELERİ
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ARDA MAHALLESİ
- 05.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ADNAN MERT TRAFOSU TAMAMI
- 05.10.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELÇİKLİ VE MAHALLELERİ-KADIDAĞ VE OVA MAHALLESİ,-DOĞANKAYA VE MAHALLELERİ-KARAKÖY VE MAHALLELERİ-YENİCEKÖY VE MAHALLELERİ-ZEYTİNLİBAĞ-ÇANAKÇI-YUKARI VE AŞAĞI DOLMA-GÖKÇEAHMET-YİĞİTALİ-TÜTENLİ-DİNGİLLER VE ÇAYBAŞI MAHALLESİ-KARABÖRGLÜ-MUSALAR VE TEKEPINAR MAHALLELERİ-MUSACA-SELÇİKLİ TOKİ-MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ-SULAMA KOOPERATİFLERİ-AKARYAKIT İSTASYONLARI-BAZ İSTASYONLARI-KARAKÖY ORMAN İŞLETME-MANİSA BŞB DİNGİLLER ŞANTİYESİ-BOTAŞ TÜTENLİ-ÇEŞMETAŞ-İSTMİN MADENCİLİK-FDN İNŞAAT-BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER-ÖZEL TRAFOLAR
- 05.10.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELÇİKLİ,YENİDOĞAN,KADIDAĞ,DAYIOĞLU,MEDAR,KAYGANLI,KOCAKAĞAN,SÜLEYMANLI,BEKİRLER,KARAKÖY,YATAĞAN,YENİCEKÖY,ÇOBANHASAN,SARNIÇ,ZEYTİNLİBAĞ,ÇAMÖNÜ,SÜNNETÇİLER,ÇANAKÇI,AŞAGI-YUKARI DILMA,YAYKIN,DURASIL,HASKÖY,MUŞTULLAR,GÖKÇEAHMET,KURTULMUŞ,TÜTENLİ,MUSALAR,SÖĞÜTLÜ,SARILAR,BAŞLAMIŞ,AKKOCALI,KABAAĞAÇKIRAN,MUSACA,İSACA,DİNGİLLER,KOBAŞDERE,EROĞLU,KARABÖRKLÜ,TÜTENLİ,SEYİTAHMET MAHALLESİ 300 SK VE BAZ İSTASYONLARI,ORMAN İŞLETME DEPOSU KARAKÖY,TCDD MEDAR-SÜLEYMANLI,AKHİSAR ARITMA TESİSİ,AKHİSAR KARAYOLLARIBAKIM EVİ,IRMAK KANATLI HAYVANLAR,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,CANGÖÇ YUMURTA,KAHYALAR TAVUK,ÜRETİCİ GIDA,MADENLEROTOYOL AŞ DUDU SÖZCÜER VE ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES
- 05.10.2022 13:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM MERSİNDERE MAHALLESİNE BAĞLI İZMİR-ANKARA YOLU ÜZERİ
- 06.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAHİSAR MH,KOYUNDERE MH,KIZILÖREN MH,KÜÇÜK IŞIKLAR,SEVİŞLER MH,BÜYÜK IŞIKLAR MH,HATUN MH,KUM MH,BEYCE MH,HECİZ MH TAMAMI,DANTAV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ÖZEL TRAFOSU,ÜNAL ŞEN VE ARK. ÖZEL TRAFOSU,NAZMİ BOLDAN VE ARK. ÖZEL TRAFOSU,MASKİ BEYCE İÇME SUYU ÖZEL TR
- 06.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MALAZ BAĞBAŞI MEVKİ. DUTLUCA MAH. MALAZ MAH. BEĞEL TARIMSAL KALKINMA KOOP ÖZEL TR KABAKOZ MAH. GEDİZ MADENCİLİK NAK.AKARYAKIT İŞL.TİC.LTD ÖZEL TR BEĞEL DEĞİRMENBOĞAZI TR-1 MASKİ BEĞEL İÇME SUYU ÖZEL TR BEĞEL MAH. CONCEPT İNVESTMENT LTD. ŞTİ ÖZEL TR BÖREZ MAH.
- 06.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI REŞATBEY MAHALLESİ 366-167-597 SK RİNG YOLU CİVARI
- 06.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZEYTİNLİOVA MAHALLESİ VATAN CD,ZEYTİNLİK,ŞEFİK YUR CD,ORAL SK,ÜLKÜ SK,KURTULUŞ CD,IŞIK SK,UFUK SK,USLU SK,FERHA SK,KOŞAY SK VE CİVARLARI
- 06.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MIDIKLI KINIK VE HALILAR MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 06.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARUHANLI -GÖKTAŞLI MAHALLELERİ
- 06.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADAKALE-TOPÇUASIM-TUNCA MAHALLELERİ
- 06.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ADNAN MERT TRAFOSU TAMAMI
- 06.10.2022 10:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI TEPERİK MAH. GÜRÇEŞME MAH. YİĞENLER MAH. İMCELER MAH. MASKİ BÜYÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ DEMİRCİ ÖZEL TR MASKİ AZİZBEY İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ KÜÇÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR AZİZBEY MAH. BÜYÜKKIRAN MAH.
- 06.10.2022 10:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAKIR MAHALLESİ TAMAMI İLYASLAR MAHALLESİ TAMAMI KARAKURT MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 06.10.2022 12:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM AHMETLİ ŞEHİR MERKEZİ, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE CİVARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR.
- 06.10.2022 12:30 13:30 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI MİTHATPAŞA MAHALLESİNE BAĞLI BELEDİYE CADDESİ, MİTHATPAŞA CADDESİ, 18 VE 20 SOKAKLAR AYRICA BU BÖLGELERE BAĞLI ALANLAR
- 07.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADİL KÖY MH,DARKALE MH,ÇİFTLİK MH,ELİ ATÖLYE ÖZEL TRAFOSU,MASKİ ÇİFTLİK İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ MERKEZ OCAK TRAFOSU,TKİ ÖZEL TRAFOSU,VODAFONE ADİLKÖY ÖZEL TRAFOSU,TURKCELL ADİLKÖY ÖZEL TRAFOSU,SOMA KÖMÜR İŞLETMERİ A.Ş. ÖZEL TRAFOSU,MİS AMBALAJ ÖZEL TRAFOSU,ABDURRAHMAN KARAKAYA ÖZEL TRAFOSU
- 07.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM 2. ANAFARTALAR MAHALLESİ 1511, 1520, 1518, 1516 SOKAKLAR TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞEHZADELER BELEDİYE ŞANTİYESİ
- 07.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 75,YIL BLV. Ş.HASAN KUZU CD. 4900,4800,4772,4760,UYSAL VE 2.GEÇİT SOKAKLAR
- 07.10.2022 09:00 14:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 75,YIL BLV. Ş.HASAN KUZU CD. 4900,4800,4772,4760,UYSAL VE 2.GEÇİT SOKAKLAR
- 07.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BÜNYANOSMANİYE MAHALLESİ TAMAMI