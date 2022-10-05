5 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 5 Ekim Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Ekim'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 5 Ekim Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ,DUMLUPINAR,İBRAHİM GALİP CADDELERİ,597,616, 597/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ,591,592 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTİNLİK MAHALLESİ,592/1,592/11,592/12 592/10 - 592/9 - 592/6 -592/2 - 592/3 - 592/8 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ,593,603-603/2,603/1,604 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,592-592/1- 592/11-592/12-592/13-592/14-592/15-592/23-592/18-592/16 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,592/1-2-3-8 SOKAKLARI VE CİVARI
- 05.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇANKAYA ,GÖZTEPE,GÜZELYALI MAHALLELERİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,77,80,81,84,85,94,95,98,99,100, 103/1,116,142-141,133,132,133,134,135,140,141,142, 176,1857/15,AYŞE MAYDA SOKAKLAR,VALİ KONAĞI FAİKBEY DURAĞI
- 05.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI MAHALLESİ,EMİNE AKGERMAN,1881,1884,1884,1885,1884/11,1884/12,1884/13, 8,8/17,8/20,8/16,8/1,8/9,KÖRFEZ,SANDAL SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,SEYFİ DEMİRSOY CADDESİ,154,157,152 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 05.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,290/8,290,290/7,239/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UFUK MAHALLESİ, 898,916,918,916/3,914/1,924 SOKAK VE CİVARLARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ BULVARI, DEĞİRMENDERE CADDESİ, CENGİZ TOPEL CADDESİ, ALİ STAİR CADDESİ VE CİVARLARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞILKÖY MAH. GÖKYAKA MAH. CUMALI MAH. DEREKÖY MAH. CUMALI YOLU KÜMEEVLERI. GÖKYAKA YOLU. YEŞILLIK YOLU KÜMEEVLERI. DEREKÖY YOLU. KEMALPAŞA DAĞ KIZILCA YOLU. 4004 SK. PHILSA CADDESI VE CIVARLARI
- 05.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VIŞNELI KÖYÜNÜN TAMAMI VE CIVARLARI
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
- 05.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY, EMMIOĞLU, ÜÇEYLÜL MAHALLELERININ OVASI
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINLER, GÜLBAHÇE, BIRGI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 05.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINALAN VE ŞIRINKENT MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR.
- 05.10.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAKOVA, ÜÇEYLÜL, EMMIOĞLU, SEYREKLI, DEMIRCILI, KARADOĞAN, YENIKÖY, İLKKURŞUN, KAYAKÖY, SEKIKÖY, YUSUFDERE, BÜLBÜLLER, VELILER, SÜLEYMANLAR, KIZILCA, KERPIÇLIK, ŞIRINKÖY, IŞIKKÖY, ORTAKÖY, KÖSELER, ÜZÜMLÜ, DEREUZUNYER, DEREBEBEKLER, TOSUNLAR MAHALLELERI
- 05.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇALIKUŞU,BARIŞ,GÜNALTAY,CENNETOĞLU,SEVGİ,UĞUR MUMCU,BOZYAKA,SARIYER MAHALLESİ, 3281,531,2990,2999,3003,3004,3009, 3010,3011,3012,3013,3014,3015, 3019,3021,3055,3023,3121, 3122,3123,3124,3125,3126,3127,3128,3130,3132,3133, 3137,3138,3139,4095,4514,4516,4517,4517/1, 4519,4520,4528,4529,4538,4690,4691, 4692,4791,4792,4793,4794,4095,4538,4668,4686,4687,4688, 4689,4703,4704,4705, 4706,4707,4708,4711,4717,4742,4743,4746,4748,4750,4753,4755,4759,4760, 4762,4763,4765,4766,4767,4768,4771,4772,4192,4536,4577/2,4539,4545,4546,4547,4549,4551,4554, 4556,4558,4560,4569,4575,4575/1-2,4576,4577,4577/2,4654,4655,4656, 4658,5714/27,5741,5699,5673-5675 SOKAKLAR VE CİVARI, KARABAĞLAR BELEDİYESİ,NEZİRE MERZECİ İLKOKULU ,İLK KURŞUN İÖO
- 05.10.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,290/3,290/2,254/16,222/18 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.10.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAĞLAR VE KARAMAN MAHALLELERI
- 05.10.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMIRLI, ÇAYLI, KAYMAKÇI, PIRINÇÇI, MESCITLI, UZUNDERE, ORHANGAZI, KÖFÜNDERE, YEŞILKÖY, ALAŞARLI, KIZILCAAVLU MAHALLELERI
- 05.10.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALIKÖY MAH. OVACIK MEVKII
- 05.10.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVAKENT, KONAKLI, BADEMLI, PIRINÇÇI, BIÇAKÇI, YOLÜSTÜ, ERTUĞRUL, MESCITLI, BOZCAYAKA MAHALLELERI
- 06.10.2022 03:00 03:10 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle VATAN,MALİYECİLER,BASIN SİTESİ,ARAP HASAN,TAHSİN YAZICI, BAHÇELİEVLER, ADNAN SÜVARİ, GÜLYAKA,KAZIM KARABEKİR,ESENYALI, ESENLİK MAHALLELERİ, İZ-SU GEN. MD.LÜĞÜ,BAŞBAKANLIK HİZ. BİNASI,KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,HİSAR İMAM HATİP LİSESİ
- 06.10.2022 03:00 03:10 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ÇANKAYA,MURAT REİS,TURGUT REİS,GÖZTEPE,KILIÇ REİS,PİRİ REİS MAHALLELERİ
- 06.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-28 D KOLU - MORDOĞAN 458, 460, 462, 463, 464 SOKAKLARI VE CIVARI