5 Ekim İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 5 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

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İstanbul elektrik kesintisi listesi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 32456191

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBAS, ABBASAĞA, ACEMOĞLU, ADALARÖNÜ, ADLİYE, AFYON, AKDAMAR, ALZAMBAK, ALİBEY, ASLAN, AĞA DERESİ, AĞABABA, BAYKAL, BOZKURT, CANBERK, CELAL BAYAR, CEVAHİRCİ ÇIKMAZI, CÖMERTTÜRK, DOĞU, ERGUN, FERHAT, GÖLLER, GÜL., GÜNEY, HALAT, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HÜMAYUN, HÜSNİYE, ILICA, KARATAŞLAR, KAVAL, KAZASKER, KUBBE, KURTULUŞ, KÖKSAL, KÜRDAN, KİLİT, MEFKURE, MORA, MUHTAR MEHMET, POSTANE, RAMİ, RİTİM, SOKULLU, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SUSUZ, SÜNGER, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TINAZTEPE, TOPHANE, TİMSAH, TİMUR, ÇAKMAR, ÇAMPARK, ÇORBACIOĞLU, ÇİLEKLİ, İNCESU, İSKENDER, İSTEMİHAN sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 32387320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2205. sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 32455900

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, KARLITEPE, ÜÇTEPE, İKİZTEPE sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 05/10/2022 10:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 32421316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CENK, KİRAZLI, MİGROS sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 32660316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY, SURDIŞI, UĞUR BIÇAKER sk bölgelerinde 05/10/2022 12:00:00 - 05/10/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 32661316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah KURU, ÇATALCA sk bölgelerinde 05/10/2022 14:30:00 - 05/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 32411316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, BATI, DUT, FİKRİ, KARAGÜL, KERVAN, KISMET AĞACI, NEHİR, NİSAN, SEDİR, TURGUT REİS, ÇAMLIBEL, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah HAZİRAN sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 31428691

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah FATİH SULTAN, ÖZGÜL ARALIĞI sk bölgelerinde 05/10/2022 10:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

FATİH ilçesinde 2022-10-05 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 32418317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, TALİMHANE sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 32407316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 122., 123., 134., 135., 199., 200., 201., 211., 213. ÇIKMAZ, 214. ÇIKMAZ, AYAZAĞA 135. ÇIKMAZ, DEREBOYU 1, KURTYOLU sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.