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5 Ekim Euro-Dolar Kuru ve Satış Fiyatı Güncellemesi: Euro bugün ne kadar? Euro- Dolar Satış Fiyatı!

5 Ekim 2023 tarihinde Euro ve Dolar kuru ne kadar oldu? Euro/Dolar paritesi yatay bir seyirle 1,0470'ten işlem görüyor. Euro'nun TL karşısındaki değeri ve satış fiyatı merak konusu. Euro/TL yüzde 0,2 artışla rekora doğru ilerliyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 5 Ekim 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Ayrıca Sterlin kuru ve canlı döviz kuru bilgileri de haberimizde bulunmaktadır. Peki, 5 Ekim Euro-Dolar Kuru ve Satış Fiyatı Güncellemesi: Euro bugün ne kadar? Euro- Dolar Satış Fiyatı!