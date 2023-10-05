5 Ekim Euro-Dolar Kuru ve Satış Fiyatı Güncellemesi: Euro bugün ne kadar? Euro- Dolar Satış Fiyatı!
5 Ekim 2023 tarihinde Euro ve Dolar kuru ne kadar oldu? Euro/Dolar paritesi yatay bir seyirle 1,0470'ten işlem görüyor. Euro'nun TL karşısındaki değeri ve satış fiyatı merak konusu. Euro/TL yüzde 0,2 artışla rekora doğru ilerliyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 5 Ekim 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Ayrıca Sterlin kuru ve canlı döviz kuru bilgileri de haberimizde bulunmaktadır. Peki, 5 Ekim Euro-Dolar Kuru ve Satış Fiyatı Güncellemesi: Euro bugün ne kadar? Euro- Dolar Satış Fiyatı!
Canlı Euro kuru ve euro ne kadar gündeme gelirken 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 5 Ekim 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL yüzde 0,2 artışla rekora doğru gidiyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 5 Ekim 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 5 Ekim 2023 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…
Euro 29,05'ten satılıyor.
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 27,56 seviyesinden işlem görüyor.
Sterlin/TL ise 33,53'ten satılıyor.
Aynı dakikalarda euro/TL 29,05'ten, sterlin/TL ise 33,53'ten satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 106,7 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 primle 1,0510'dan işlem görüyor.