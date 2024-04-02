5. Dalga konusu ne, oyuncuları kimlerdir? 5. Dalga nerede çekildi, hangi ülke yapımı? 5. Dalga ne zaman çıktı?

Başrollerinde Chloe Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe, Liev Schreiber ve Zackary Arthur'un olduğu Bilim-Kurgu film "5. Dalga" Kanal D'de! Film hakkında detayları öğrenmek isteyen izleyiciler, 5. Dalga konusu nedir? 5. Dalga oyuncuları kimlerdir? 5. Dalga oyuncu kadrosunda kimler var? 5. Dalga hangi ülke yapımıdır? merak etti. İşte ayrıntılar...

5. DALGA HANGİ YIL ÇIKTI?

5. Dalga (özgün adı: The 5th Wave), 2016 yapımı ABD bilimkurgu ve gerilim filmi.

5. DALGA KONUSU NEDİR?

Başka bir gezegenden gelen Diğerleri dünya üzerine büyük bir saldırı başlatmıştır. İlk saldırıda dünyanın elektrik ağını çökertmişlerdir. 2. saldırıda okyanuslarda oluşturdukları dev dalgalar ile her yeri sular altında bırakmışlardır. 3. saldırılarında saldıkları virus sayesinde bir çok insanı yatağa düşürmeyi başarmışlardır. Son olarak 4. dalga ile insan şeklini alarak hayatta kalmayı başaran insanları teker teker öldürmeye başlamışlardır. Şimdi insanlar 5. saldırıyı önlemeye çalışırken kimseye güvenemez duruma gelmişlerdir. 16 yaşındaki Sullivan, düşmanlarının rehin almış olduğu kardeşini kurtarmak için Walker'ın yardımına ihtiyaç duyacaktır.

5. DALGA OYUNCULARI KİMLER?

Chloë Grace Moretz - Cassie Sullivan

Nick Robinson - Ben Parish/Zombi

Ron Livingston - Oliver Sullivan

Maggie Siff - Lisa Sullivan

Alex Roe - Evan Walker

Maria Bello - Çavuş Reznik

Maika Monroe - Ringer

Liev Schreiber - Albay Vosch

Zackary Arthur - Sammy Sullivan

Tony Revolori - Dumbo

Talitha Bateman - Teacup