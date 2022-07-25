5. Dalga konusu ne, oyuncuları kimlerdir? 5. Dalga nerede çekildi, hangi ülke yapımı? 5. Dalga ne zaman çıktı?
- Güncelleme:
Bugün Kanal D'de 5. Dalga sinema filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, 5. Dalga konusu ne, oyuncuları kimlerdir? 5. Dalga nerede çekildi, hangi ülke yapımı? 5. Dalga ne zaman çıktı? merak ediyor. İşte film hakkında detaylar...
Başrollerinde Chloe Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe, Liev Schreiber ve Zackary Arthur'un olduğu Bilim-Kurgu film "5. Dalga" Kanal D'de! Film hakkında detayları öğrenmek isteyen izleyiciler, 5. Dalga konusu nedir? 5. Dalga oyuncuları kimlerdir? 5. Dalga oyuncu kadrosunda kimler var? 5. Dalga hangi ülke yapımıdır? merak etti. İşte ayrıntılar...
5. DALGA HANGİ YIL ÇIKTI?
5. Dalga (özgün adı: The 5th Wave), 2016 yapımı ABD bilimkurgu ve gerilim filmi.
5. DALGA KONUSU NEDİR?
Başka bir gezegenden gelen Diğerleri dünya üzerine büyük bir saldırı başlatmıştır. İlk saldırıda dünyanın elektrik ağını çökertmişlerdir. 2. saldırıda okyanuslarda oluşturdukları dev dalgalar ile her yeri sular altında bırakmışlardır. 3. saldırılarında saldıkları virus sayesinde bir çok insanı yatağa düşürmeyi başarmışlardır. Son olarak 4. dalga ile insan şeklini alarak hayatta kalmayı başaran insanları teker teker öldürmeye başlamışlardır. Şimdi insanlar 5. saldırıyı önlemeye çalışırken kimseye güvenemez duruma gelmişlerdir. 16 yaşındaki Sullivan, düşmanlarının rehin almış olduğu kardeşini kurtarmak için Walker'ın yardımına ihtiyaç duyacaktır.
5. DALGA OYUNCULARI KİMLER?
Chloë Grace Moretz - Cassie Sullivan
Nick Robinson - Ben Parish/Zombi
Ron Livingston - Oliver Sullivan
Maggie Siff - Lisa Sullivan
Alex Roe - Evan Walker
Maria Bello - Çavuş Reznik
Maika Monroe - Ringer
Liev Schreiber - Albay Vosch
Zackary Arthur - Sammy Sullivan
Tony Revolori - Dumbo
Talitha Bateman - Teacup