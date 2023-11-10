Milyonlarca emeklinin beklediği 5 bin TL ikramiyenin detayları merak ediliyor. Vatandaşlar ise ikramiyenin ne zaman hesaplara geçeceğini araştırdı. Peki, 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek? Emeklilere 5000 TL ödeme tarihi belli oldu mu, hangi ay? Detaylar haberimizde yer alıyor.

5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek? Emeklilere 5000 TL ödeme tarihi belli oldu mu, hangi ay?

Emeklilerin gündeminde 5 bin TL'lik ikramiye yer alıyor. Son günlerde arama motorlarında sıklıkla araştırılan 5000 lira ikramiye ne zaman verilecek? Emekliye 5 bin TL ikramiye hesaplara ne zaman yatacak? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışmayan emeklilere bir seferlik olmak üzere verilecek 5 bin liralık ikramiye ödemesinin ne zaman hesaplarda olacağı belli oldu. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'a kadar yatırılacağını söyledi.

"KASIM'IN 15'İNİ GEÇMEYECEK"

Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Bakan Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi.

MALİYETİ 61 MİLYAR LİRA

12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.

5000 LİRA İKRAMİYE KİMLERE VERİLMEYECEK?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

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