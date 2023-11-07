Emeklilerin merakla beklediği 5000 TL ikramiye ödemesi hakkında detaylar araştırılıyor. Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek merak konusu oldu. Peki, 5 bin TL emekliye Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek, kimler alamayacak? İşte detaylar...

Cumhuriyet'in 100. yılına özel emeklilere bir defaya mahsus 5000 TL ikramiye verilecek.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi vermesinin ardından emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacak merak konusu oldu. Binlerce emekli tarafından 5000 TL'nin verileceği tarih araştırılıyor. Arama motorlarında emekli ikramiyesi hesaplara yatacağı gün sorgulatılıyor. Peki, 5 bin TL emekliye Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek, kimler alamayacak İşte detaylar…

5 BİN TL EMEKLİYE CUMHURİYET İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı. İkramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

5 BİN TL EMEKLİYE CUMHURİYET İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK, KİMLER ALAMAYACAK?

Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu. Diğer emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak.

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

4A SSK EMEKLİSİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

4B BAĞKUR EMEKLİSİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde