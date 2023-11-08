Emeklilere verilecek olan 5 bin TL ikramiyenin detayları merak ediliyor. Vatandaşlar ikramiyenin ne zaman hesaplara yatacağını araştırırken 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere 5000 TL ne zaman ödenecek? sorularına yanıt aradı.

5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere 5000 TL ne zaman ödenecek?

TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı. Merak edilenler arasında ise 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere 5000 TL ne zaman ödenecek? soruları yer aldı.

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayında aldıkları zamdan memnun olmayan ve geçim sıkıntısı şikayeti artan emeklilere bir seferliğe mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Milyonlar ödemenin ne zaman hesaplara aktarılacağını merak ederken, beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'a kadar hesaplara aktarılacağını söyledi.

Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Bakan Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi.

MALİYETİ 61 MİLYAR LİRA

12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.

5000 LİRA İKRAMİYE KİMLERE VERİLMEYECEK?

Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu. Diğer emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

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