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5 bin liralık banknot çıkacak mı?

5 bin liralık banknot çıkacak mı?
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5 bin liralık banknot önerisi ekonomi kulislerinde konuşulmaya başlandı. Piyasada 200 lira sıkıntısı yaşandığı, ATM'lerin günde 3 kez doldurulduğu iddia edilirken, hükümete "5 bin TL'lik banknot çıkarılsın" çağrısı geldi. Peki, 5 bin liralık banknot çıkacak mı?

Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve artan fahiş fiyatlar nedeniyle 50 liralık banknotun neredeyse bir hükmü kalmadı. 10 TL ve 20 TL'lik banknotlar ise sadece para üstlerinde kullanılıyor. Halihazırda en yüksek banknot olan 200 TL ise vatandaşın en sık kullandığı kağıt para oldu. Piyasada ise 200 TL'lik banknot sıkıntısı yaşandığı öne sürüldü. Peki, 5 bin liralık banknot çıkacak mı?

5 BİN LİRALIK BANKNOT ÇIKACAK MI?

Son dönemde ATM'lerde de nakit sıkıntısı yaşandığı belirtilirken, günde 3 kez dolum yapıldığı öğrenildi. Son zamanlarda ekonomi kulislerinde "yeni banknot basılmalı" önerileri konuşulurken, son olarak yükselen "5 bin TL'lik banknot" sesleri gündem yarattı. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yeni banknotların mutlaka çıkarılması gerektiğini söyledi.

"Yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon arttığı için yüksek banknot çıkarılır" diyen Babuşçu "Üç yıl önce 500'lük ve binlik banknotlar çıkmalıydı fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı" önerisini gündeme getirdi.

Söz konusu "5 bin TL'lik banknot çıkarılsın" çağrısına dikkat çeken gazeteci Fatih Altaylı da piyasada 200 TL'lik banknot krizi yaşandığını öne sürdü. Altaylı, Babuşçu'nun önerisine ilave olarak hükümete 2 bin liralık ve 5 bin liralık banknot basılması konusunda da çağrı yaptı.

5 bin TL'lik banknot sesleri iyiden iyiye gündem olurken gazeteci Fatih Portakal da Sözcü TV'deki yayınında dikkat çeken ifadeler kullandı.

FATİH PORTAKAL'DAN SİTEM

"Bence bu paranın üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nureddin Nebati, Mehmet Şimşek ya da Berat Albayrak'ın fotoğrafı olmalı" diyen Portakal, ekonominin geldiği durumu eleştirdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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