29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl 100. yılını kutlayacak. Bu yıla özel emeklilere 5 bin lira bayram ikramiyesi verilecek. 9 Ekim emekli bayram ikramiyesi ne zaman verileceği ve 5 bin lira bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorularına yanıt aranıyor. Peki, 5 bin lira bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 29 Ekim emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emeklilere 5 bin ne zaman verilecek, ayın kaçında? 29 Ekim emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

5 bin lira bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ve 29 Ekim emekli bayram ikramiyesi ne zaman verileceği merak ediliyor. Meclis'in yeni haftada gündemi yoğun geçecek. Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi yer alıyor. 5 bin lira bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 29 Ekim emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar haberimizdedir…

5 BİN LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Meclis'in yeni haftada gündemi yoğun geçecek. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul'da, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümündeki maddeler görüşülecek. Bu maddeler arasında emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi yer alıyor.

29 EKİM EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

5 bin liralık ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılması bekleniyor. Torba teklif ayrıca, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınmasını öngörüyor.