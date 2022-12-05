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5 Aralık Bu akşam Alparslan yok mu, neden yok? 5 Aralık Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, neden başlamadı?

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5 Aralık Bu akşam Alparslan yok mu, neden yok? 5 Aralık Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, neden başlamadı?

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan dizisi bugün yayın akışında gözükmedi. Peki, 5 Aralık Bu akşam Alparslan yok mu, neden yok? 5 Aralık Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, neden başlamadı? İşte detaylar...

Alparslan: Büyük Selçuklu bu hafta yok mu, dizi haftaya mı olacak? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bugün olmayacak mı? Alparslan: Büyük Selçuklu neden yok? Alparslan: Büyük Selçuklu hangi kanalda?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi normalde her Pazartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor. Fakat Dünya Kupası nedeniyle bazı haftalar dizi yayınlanmayacak. Dizi bugün de yeni bölümü yok. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü haftaya 12 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelecektir.

  • 17:00 - Ana Haber
  • 18:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Japonya-Hırvatistan"
  • 20:00 - Gönül Dağı Özel
  • 22:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Brezilya-Güney Kore"
  • 00:00 - Alparslan: Büyük Selçuklu

Dünya Kupası maçlarından dolayı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bugün yani 5 Aralık 2022 tarihinde ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya 12 Aralık'ta yayınlanacaktır.

Ana karakterler

Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç): Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Akça Hatun (Fahriye Evcen): Alparslan'ın nişanlısı ve Hasan'ın kızıdır. (1. sezon)

Seferiye Hatun (Kayra Zabcı): Alparslan'ın eşi ve Arslan Yusuf'un kızıdır. (2. sezon)

Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür): Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın atabeyidir ve Akça Hatun'un (Aybike) babasıdır.

I. Tuğrul (Barış Bağcı): Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Emir Bozan (Yurdaer Okur): Karmatilerin lideridir. (1. sezon)

Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu): Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısıdır. (1. sezon)

Evdokya (Gizem Karaca): Ani Tekfuru Katakalon Kekavmenos'un yeğenidir. (1. sezon)

Çağrı Bey (Erdinç Gülener): Tuğrul Bey'in ağabeyi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Alparslan Büyük Selçuklu Dizi Gündem Magazin Haberler

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