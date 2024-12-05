5 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

5 Aralık Ankara hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji'den alınan verilere göre, başkentte bugün hava parçalı bulutlu ve soğuk olacak. Peki, Ankara'da kar yağacak mı? Günlük ve 5 günlük tahminler, Ankara'daki hava koşullarıyla ilgili detayları ortaya koyuyor. Başkentte kış kendini hissettirmeye devam ediyor. 5 Aralık'ta Ankara'da hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği ve özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı bildirildi. Ankara günlük hava durumu ve önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen tahminler haberimizde!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Meteoroloji tahminlerine göre, akşam saatlerine kadar Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde aralıklı yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur görülebilir. Özellikle zirvelerde buzlanma riski bulunuyor, bu da ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden olabilir.

Bölgenin doğusunda, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis oluşumu tahmin ediliyor. Görüş mesafesinin azalabileceği bu saatlerde sürücüler için dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, düşük sıcaklıkların etkisiyle yer yer buzlanma ve don olayı yaşanabilir. Çiftçiler ve açık alanlarda çalışan vatandaşlar bu duruma karşı tedbirli olmalı.

En Düşük Sıcaklık: 2°C

En Yüksek Sıcaklık: 7°C

Başkent Ankara'da hava, gün boyunca parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilirken, gece sıcaklıkların düşmesiyle don riski oluşabilir. Gün içinde yağış beklenmiyor ancak soğuk hava etkisini sürdürecek.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;