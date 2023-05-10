5 araba ödüllü Survivor oyunu ne zaman, hangi gün? Survivor 2023 araba ödülü oyunu ne zaman yapılacak, arabalar hangi model, markası ne?

Survivor'un gelmiş geçmiş en büyük maddi ödülü önümüzdeki günlerde yapılacak. Survivor'un yeni bölümünde kazanan takıma 5 araba verilecek. Peki, 5 araba ödüllü Survivor oyunu ne zaman, hangi gün? Survivor 2023 araba ödülü oyunu ne zaman yapılacak, arabalar hangi model, markası ne? İşte detaylar...