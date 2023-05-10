5 araba ödüllü Survivor oyunu ne zaman, hangi gün? Survivor 2023 araba ödülü oyunu ne zaman yapılacak, arabalar hangi model, markası ne?
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Survivor'un gelmiş geçmiş en büyük maddi ödülü önümüzdeki günlerde yapılacak. Survivor'un yeni bölümünde kazanan takıma 5 araba verilecek. Peki, 5 araba ödüllü Survivor oyunu ne zaman, hangi gün? Survivor 2023 araba ödülü oyunu ne zaman yapılacak, arabalar hangi model, markası ne? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Peki, 5 araba ödüllü Survivor oyunu ne zaman, hangi gün? Survivor 2023 araba ödülü oyunu ne zaman yapılacak, arabalar hangi model, markası ne? Bilgiler sizlerle...
Survivor'da Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümünde 5 araba ödülü verilecek. Yani 11 Mayıs Perşembe 2023 günündeki Survivor bölümünde ödül oyunu ödülü 5 araba oldu. Kazanan takım başına 5 araba verilecek.
Acun Ilıcalı bu ödülün Survivor tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük maddi ödül olacağını söyledi.
Mavi takım kadrosu:
- Yusuf
- Özgür
- Kürşat
- Buse
- Asena
Kırmızı takım kadrosu:
- Nefise
- Osman Can
- Ertuğ
- Cansu
- Aziz
Fragmanda arabaların modelleri belli olmaktadır.