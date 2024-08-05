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5 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

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5 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları'nda hangi Türk sporcunun maçı olduğu ve hangi branşların yarışacağı merak konusu. Bugünkü maç programı ve saatleri belli oldu. Bugün Milli sporcular atletizm, yelken, cimnastik ve güreş branşlarında mücadele edecek. Peki, Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var ve Mete Gazoz bugün yarışacak mı, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? soruları gündeme geliyor. Mete Gazoz saat kaçta yarışacak? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizdedir...

5 AĞUSTOS PARİS 2024 OLİMPİYATLARI PROGRAMI:

  • 11:05 Atletizm Berke Akçam Erkekler 400 M Engel Eleme
  • 11:05 Atletizm Yasmani Copello Escobar Erkekler 400 M Engel Eleme
  • 12:45 Artistik Cimnastik Ferhat Arıcan Erkekler Paralel Bar Finali
  • 12:03 Yelken Derin Atakan Kadınlar Formula Kite 5-8. Yarış
  • 13:05 Yelken Alican Kaynar
  • 13:15 Yelken Ecem Güzel
  • 15:40 Yiğit Yalçın Çıtak
  • 16:00 Enes Başar Grekoromen Stil 60 KG
  • 16:00 Güreş Muhammed Hamza Bakır Grekoromen Stil 130 KG
  • 16:00 Buse Tosun Çavuşoğlu Kadınlar 68 KG
  • 18:05 Deniz Çınar Lara Nalbantoğlu 470 Karışık Takım Yelken
  • 20:00 Atletizm Ersu Şaşma Erkekler Sırıkla Atlama Final

5 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Atletizm Türkiye Paris Paris Gündem Yaşam Spor Haberler

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