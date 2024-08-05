5 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var ve Mete Gazoz bugün yarışacak mı, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? soruları gündeme geliyor. Mete Gazoz saat kaçta yarışacak? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizdedir...

5 AĞUSTOS PARİS 2024 OLİMPİYATLARI PROGRAMI: