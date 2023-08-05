5 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32270 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 5 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Ağustos 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 5 Ağustos 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

5 Ağustos2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Ağustos2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 5 Ağustos2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 19)

KURUL KARARLARI

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 3/8/2023 Tarihli ve 2023-62/3 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 10639 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 10640 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 10641 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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