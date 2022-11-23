23 Kasım sabah saatlerinde gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar 5.9 Deprem büyük mü? Sorusunu araştırıyor. 5.9 şiddetindeki deprem ne kadar büyük? Sorusu, depremin ardından en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, 5.9 Deprem büyük mü? 5.9 şiddetindeki deprem ne kadar büyük? 5.9 şiddetindeki deprem nasıl hissedilir?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Marmara bölgesindeki birçok ilden hissedildi. Hissedilen deprem ile birlikte birçok vatandaş 5.9 Deprem büyük mü? Ve 5.9 şiddetindeki deprem ne kadar büyük? Sorularını araştırmaya başladı. Peki, 5.9 Deprem büyük mü? 5.9 şiddetindeki deprem ne kadar büyük? 5.9 şiddetindeki deprem nasıl hissedilir?

5.9 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.

İSTANBUL'DA DEPREM DEVAM EDECEK Mİ?

AFAD tarafından konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunuldu.

"Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir."

Buna göre artçı depremlerin devam etme riski bulunduğunu söyleyebiliriz.