Üye Girişi
Haberi Paylaş

5.9 Deprem büyük mü? 5.9 şiddetindeki deprem ne kadar büyük? 5.9 şiddetindeki deprem nasıl hissedilir?

Gündem Haberleri

23 Kasım sabah saatlerinde gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar 5.9 Deprem büyük mü? Sorusunu araştırıyor. 5.9 şiddetindeki deprem ne kadar büyük? Sorusu, depremin ardından en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, 5.9 Deprem büyük mü? 5.9 şiddetindeki deprem ne kadar büyük? 5.9 şiddetindeki deprem nasıl hissedilir?

Son Dakika: Düzce'deki 5,9'luk depremin ardından 70'den fazla artçı meydana geldiSon Dakika: Düzce'deki 5,9'luk depremin ardından 70'den fazla artçı meydana geldi
Depreme canlı yayında yakalanan NTV spikerinin zor anlarıDepreme canlı yayında yakalanan NTV spikerinin zor anları
Son dakika: 5.9 şiddetindeki depremin ardından Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Şu ana kadar can kaybı bilgisi yokSon dakika: 5.9 şiddetindeki depremin ardından Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Şu ana kadar can kaybı bilgisi yok

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Marmara bölgesindeki birçok ilden hissedildi. Hissedilen deprem ile birlikte birçok vatandaş 5.9 Deprem büyük mü? Ve 5.9 şiddetindeki deprem ne kadar büyük? Sorularını araştırmaya başladı. Peki, 5.9 Deprem büyük mü? 5.9 şiddetindeki deprem ne kadar büyük? 5.9 şiddetindeki deprem nasıl hissedilir?

5.9 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.

İSTANBUL'DA DEPREM DEVAM EDECEK Mİ?

AFAD tarafından konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunuldu.
"Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir."
Buna göre artçı depremlerin devam etme riski bulunduğunu söyleyebiliriz.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title