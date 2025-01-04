Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek
Yeşil pasaport sahipleri dikkat! Artık AB'ye vizesiz girmek çok zor
Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı

5-6 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

5-6 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın bazı ilçelerinde gün boyu elektrik kesintisi yaşanacak. Konya Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi listesine göre elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı. 5 Ocak Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak merak ediliyor. Peki, Konya'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte Konya'daki Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli, Akşehir ve Beyşehir elektrik kesintisi listesi ve kesinti süresi!

Konya elektrik kesintisi listesi ve MEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Ocak günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Konya elektrik kesintileri için MEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

5-6 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
img

Akaryakıt fiyatlarına okkalı bir zam daha geliyor
img

Buz gibi havada hakkını arayan işçileri parmak sallayarak tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5-6 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 6 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Akrep, İkizler, Koç, Yay burcu yorumu! 6 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Direksiyon sınavı ücreti 2025'te ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.