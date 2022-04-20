5 6 Mayıs tatil mi? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e sona ermesine kısa bir süre kaldı. Bayram tatili birleşecek mi, 5 - 6 Mayıs tatil mi? soruları gün geçtikçe arıyor. 3 günlük bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleşerek 9 güne uzaması söz konusu olduğundan, vatandaşlar resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 5 - 6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayramda okullar kaç gün tatil? İşte detaylar...

5 - 6 MAYIS TATİL Mİ?

Hafta sonu ardından pazartesi başlayan ve çarşamba günü son bulan bayram tatili Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini içine alması halinde 9 güne çıkabilir. 5 - 6 Mayıs tatil olacak mı henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?

Dini bayramlarda yapılması tavsiye edilen, yapılması sevap kazandıran bazı hal ve davranışlar vardır. Bunlar;

Akraba ziyaretleri

Çocukları sevindirmek

Çocukları sevmek

Bolca sohbet etmek

Küsleri barıştırmak/barışmak

Allah'a şükretmek

Fakirlere yardım etmek

Huzurevlerini ziyaret etmek

Mezarlıkları ziyaret etmek

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