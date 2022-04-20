5 - 6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayramda okullar kaç gün tatil? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 - 6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayramda okullar kaç gün tatil?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
5 - 6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayramda okullar kaç gün tatil?

Ramazan ayının bitmesine günler kaldı. Bayram tatili birleşecek mi, 5 - 6 Mayıs tatil mi? soruları gün geçtikçe arıyor. 3 günlük bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleşerek 9 güne uzaması söz konusu olduğundan, vatandaşlar resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 5 - 6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayramda okullar kaç gün tatil?

5 6 Mayıs tatil mi? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e sona ermesine kısa bir süre kaldı. Bayram tatili birleşecek mi, 5 - 6 Mayıs tatil mi? soruları gün geçtikçe arıyor. 3 günlük bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleşerek 9 güne uzaması söz konusu olduğundan, vatandaşlar resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 5 - 6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayramda okullar kaç gün tatil? İşte detaylar...

5 - 6 MAYIS TATİL Mİ?

Hafta sonu ardından pazartesi başlayan ve çarşamba günü son bulan bayram tatili Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini içine alması halinde 9 güne çıkabilir. 5 - 6 Mayıs tatil olacak mı henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs Pazar
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?

Dini bayramlarda yapılması tavsiye edilen, yapılması sevap kazandıran bazı hal ve davranışlar vardır. Bunlar;

  • Akraba ziyaretleri
  • Çocukları sevindirmek
  • Çocukları sevmek
  • Bolca sohbet etmek
  • Küsleri barıştırmak/barışmak
  • Allah'a şükretmek
  • Fakirlere yardım etmek
  • Huzurevlerini ziyaret etmek
  • Mezarlıkları ziyaret etmek

Haberler.com - Gündem

Ramazan Bayramı, okullar, Ramazan, Tatil, Gündem, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title