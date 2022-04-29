5-6 Mayıs okullar tatil mi? Son dakika 2022!
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Ramazan bayramına kısa bir süre kala vatandaşlar bayram tatili ile ilgili detaytları merak etmeye başladı. En çok da 5-6 Mayıs okullar tatil mi konusu araştırıldı. Peki, 5-6 Mayıs okullar tatil mi?
Herkes gibi öğrenciler ve eğitim dünyası Ramazan bayramını heyecanla bekliyor. Vatandaşlar tatil açıklamaları beklerken 5-6 Mayıs okullar tatil mi merak etti.
5-6 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için gözler Kabine Toplantısına çevrilmişti. Toplantıda konu hakkında herhangi bir açıklama gelmemişti. Dolayısıyla 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günü tatil olmayacak. Okullar eğitime devam edecek.
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