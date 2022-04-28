5-6 Mayıs okullar tatil mi? Son dakika 2022!

Herkes gibi öğrenciler ve eğitim dünyası Ramazan bayramını heyecanla bekliyor. Vatandaşlar tatil açıklamaları beklerken 5-6 Mayıs okullar tatil mi merak etti.

5-6 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için gözler Kabine Toplantısına çevrilmişti. Toplantıda konu hakkında herhangi bir açıklama gelmemişti. Dolayısıyla 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günü tatil olmayacak. Okullar eğitime devam edecek.

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