5-6 Mayıs okullar tatil mi? Son dakika 2022! - Haberler

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5-6 Mayıs okullar tatil mi? Son dakika 2022!

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5-6 Mayıs okullar tatil mi? Son dakika 2022!

Ramazan bayramına kısa bir süre kala vatandaşlar bayram tatili ile ilgili detaytları merak etmeye başladı. En çok da 5-6 Mayıs okullar tatil mi konusu araştırıldı. Peki, 5-6 Mayıs okullar tatil mi?

Herkes gibi öğrenciler ve eğitim dünyası Ramazan bayramını heyecanla bekliyor. Vatandaşlar tatil açıklamaları beklerken 5-6 Mayıs okullar tatil mi merak etti.

5-6 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için gözler Kabine Toplantısına çevrilmişti. Toplantıda konu hakkında herhangi bir açıklama gelmemişti. Dolayısıyla 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günü tatil olmayacak. Okullar eğitime devam edecek.

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Ramazan Bayram, Gündem, Yaşam, Haberler

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