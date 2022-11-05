5 - 6 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Kasım Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Kasım Pazar Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Kasım Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 05.11.2022 05:00 06:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELVİLİTEPE MAHALLESİ, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1. VE 2. KISIMLARININ TAMAMI İLE DİKMEN MAKİNE ÖZEL TRAFOSU.
- 05.11.2022 06:00 07:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇEPNİDERE, ÇEPNİBEKTAŞ, AŞAĞIBOZKIR, ÇATALKÖPRÜ, BOZKIR, AYVACIK, GÖKGEDİK, IRLAMAZ, YAYLA, OSMANCIK MAHALLELERİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE BAZ İSTASYONLARI.
- 05.11.2022 07:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ, YEDİ EYLÜL, YILDIRIM, ATATÜRK, İSTASYONALTI MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN; NİĞBOLU, ŞİRVAN, YELİZ, ÇANKAYA, BARUT, SEMERKANT, DEMİRCAN, SİMGE, ADA, MEVSİM, ADALI, BİLEN, UYGAR, KÜBRA, YENER, EKER, OSMANLI, AKDEMİR, GÜZİN, KÜLTÜR, AKÇA, ÇÖZÜM, ARİFE, KÜLTÜR, DUYGU SOKAKLARI, DAŞKAN TARIM, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KIRDAMLARI ,GÖKÇEKÖY MAHALLELERİ'NE BAĞLI BOGAZ İÇİ,SARICALAR MEVKİİNDE BULUNAN TARIMSAL SULAMALAR,TİCARETHANELER,BESİ DAMLARIVE KUM OCAKLARI
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜTAŞ AGRO ,YAĞBASAN- ÇAPAKLI MAHALLELERİ ARASINDA KALAN TARIMSAL SULAMALAR
- 05.11.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM POYRAZ, BOZAĞAÇ, POYRAZ KARAPINAR, HELİMLER, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, FRESH FRUİT ÖZEL TRAFOSU, CONSEPT İNVSET TARIM ÖZEL TRAFOSU VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HALİTPAŞA,ÇINAROBA MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI.
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ, SUBAŞI, SELVİLİTEPE, SANAYİ SİTESİ, ACARLAR, ALTAY, İSTİKLAL, TURAN, YEDİEYLÜL MAHALLELERİNİN TAMAMI, ATATÜRK, CUMHURİYET, İSTASYONALTI, KURTULUŞ, MUSTAFA KEMAL, ÖZYURT, ŞEHİTLER, YILDIRIM, YİĞİTLER MAHALLELERİNİN BİR KISMI, YILMAZLAR, KURTULUŞ MAHALLELERİNİN TAMAMI, CİVARLARINDAKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, ÇEPNİDERE, IRLAMAZ, ÇEPNİBEKTAŞ, AŞAĞI BOZKIR, YAYLA, OSMANCIK, ÇATALKÖPRÜ, GÖKGEDİK, KAYRAK, BOZKIR, AYVACIK MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE BU MAHALLELERDEKİ ÖZEL TRAFOLAR VE CİVARLARI.
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AHMETBEDEVİ MAHALLESİ 517-515-311-308-321-538 SOKAKLAR
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ 701-814-816-814-805-812-724-810 SOKAKLAR
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ 814-717-722-718 SOKAKLAR MEHMETÇİK CADDESİ
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ ŞEHİTLER CADDESİ 706-719-712 SOKAKLAR
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ ŞEHİTLER CADDESİ 814-810-722 SOKAKLAR
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AHMETBEDEVİ MAHALLESİ 523-519-535-537 SOKAKLAR
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AHMETBEDEVİ MAH.-KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ 311-423-354-427-235-431-435-225-217-219 SOKAKLAR
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ, SUBAŞI, SELVİLİTEPE, SANAYİ SİTESİ, ACARLAR, ALTAY, İSTİKLAL, TURAN, YEDİEYLÜL MAHALLELERİNİN TAMAMI, ATATÜRK, CUMHURİYET, İSTASYONALTI, KURTULUŞ, MUSTAFA KEMAL, ÖZYURT, ŞEHİTLER, YILDIRIM, YİĞİTLER MAHALLELERİNİN BİR KISMI, YILMAZLAR, KURTULUŞ MAHALLELERİNİN TAMAMI, CİVARLARINDAKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, ÇEPNİDERE, IRLAMAZ, ÇEPNİBEKTAŞ, AŞAĞI BOZKIR, YAYLA, OSMANCIK, ÇATALKÖPRÜ, GÖKGEDİK, KAYRAK, BOZKIR, AYVACIK MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE BU MAHALLELERDEKİ ÖZEL TRAFOLAR VE CİVARLARI.
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALEMŞAHLI MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR, DİNDARLI MAHALLESİ OVA MEVKİİ ÖZEL TRAFOLAR
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DİNDARLI MAHALLESİ YEŞİLOVA MEVKİİ DENİZLİ SALİHLİ YOLU
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DADAĞLI MAHALLESİ OVA BÖLGESİ
- 05.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DİNDARLI MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 05.11.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM KIZILÇUKUR MAHALLESİ
- 05.11.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM YARBASAN MAH, ESENYURT MAH, KÜÇÜKOBA MAH, ÇANDIR MAH, IKLIKÇI MAH, BOYACIK MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 05.11.2022 13:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM TEPERİK MAH. GÜRÇEŞME MAH. YİĞENLER MAH. İMCELER MAH. MASKİ BÜYÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ DEMİRCİ ÖZEL TR MASKİ AZİZBEY İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ KÜÇÜKKIRAN İÇME SUYU ÖZEL TR AZİZBEY MAH. BÜYÜKKIRAN MAH.
- 06.11.2022 00:00 00:30 ARIZA ONARIM BAKIM KÖPRÜBAŞI MERKEZ VE TÜM MAHALLELER, MASKİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 06.11.2022 00:00 08:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLOVA,TORUNLU,KIZILAVLU,AKÖREN,İĞDECİK,MERSİNLİ,DERBENT,ÜÇTEPE,EMİNBEY,KAPLAN,DELİBAŞLI, AKYAR,HACI KÖESLİ,ORAKLAR,MAMATLI,AKÇA KÖY,SİNDEL,ORTAKÖY,GÖKEYÜP MAHALLELERİ, BU BÖLGELERE BAĞLI İÇME SULARI, TAVUK ÇİFTLİKLERİ,TARIMSAL SULAMALAR,TİCARETHANELER VE BESİ DAMLARI, BİO KÜTLE NERJİ SANTRALİ,GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇÖKELEK PAZARKÖY,TEKELİ OĞLU MAHALLELERİ POMAK ÇİFTLİĞİ,TAŞDAMLARI ,HAMZA BÖREKÇİGİL , NURİ KAŞARCI, EMİRHACILI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 06.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİ, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1. KISIM VE 2. KISIM TAMAMI İLE DİKMEN MAKİNE ÖZEL TRAFOSU.
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ, ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ, ILGIN MAHALLESİ, KİLLİK MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 1. ANAFARTALAR MAHALLESİ GAZİ OSMAN PAŞA CADDESİ MUSTAFA KEMAL PAŞA CADDESİ 1603 SOKAK 1602 SOKAK ÇARŞI MAHALLESİ DR. SADIK AHMET CADDESİ VE CİVARI
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE MAHALLESİ YENİ MAHALLE BORUĞĞLU MAHALLESİ HACIHİMMET MAHALLESİ KARAALİ MAHALLESİ MEMİŞ MAHALLESİ KAYADİBİ MAHALLESİ HIDIRAĞA MAHALLESİ CİNOSMAN MAHALLESİ KOCAMEHMETAĞA MAHALLESİ TAMAMI ŞAİREŞREF MAHALLESİ BİR KISMI VE ÖEL TRAFOLAR
- 06.11.2022 09:00 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM KÖPRÜBAŞI MERKEZ VE TÜM MAHALLELER, MASKİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 06.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM DEREKÖY, ZEYTİNLİOVA, BÜNYANOSMANİYE VE TST, BALLICA, SABANCILAR, SIRTKÖY, EVKAFTEPE, HAMİDİYE, SAKARKAYA, ARABACIBOZKÖY, ERDELLİ, SİNDELLİ, EROĞLU, BÜKNÜŞ, ÜÇAVLU, SÜLEYMANKÖY, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, SÜLEYMANKÖY ORMAN İŞLETME, BOTAŞ, ZEYTİNLİOVA MASKİ ARITMA TESİSİ, SUPERONLİNE BALLICA ,BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER, YAĞ FABRİKALARI, TAVUK KÜMESLERİ, YAŞAM MERMER, TURKCELL KINIK KARADERE, EVKAFTEPE MERMER, BUSMER MADENCİLİK, ÜRETİCİ GIDA ,TURKCELL ZEYTİNLİOVA, MSV MADENCİLİK,OTOYOL AŞ KINIK KARADERE VE SARUHANLI ŞATIRLAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KULA MERKEZ MAHALLELER VE KÖYLER VE ÖZEL TRAFOLAR VE GESLER
- 06.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM TEMREK MAHALLESİ TR-19 ( NACETİBEY CAD, KARANFİL SK, YAVUZ SELİM SK, HÜKÜMET CAD, OVA YOLU. )
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 75 YIL MAHALLESİ 5302-5325-5300-5302-5303 SOKAK
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 75 YIL MAHALLESİ 5304-5313-5311-5309-5303 SOKAKLAR
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SOĞANLI MAHALLESİ GÜLPINAR MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇARIKTEKKE MAHALLESİ YENİCE MEVKİİ
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SERİNYAYLA MAHALLESİ
- 06.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYAN MAHALLESİ OVA MEVKİİ, ÇANAKÇI, BAĞLICA, ÇAVUŞLAR, ÖZPINAR, ÇİMENTEPE, KAHRAMANLAR, ZİYANLAR, YENİKÖY MAHALLELERİ, GÜNEYDAMLARI KILLILAR MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 07.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EMİRHACILI,ELDELEK MAHALLERİ,ÖZLEM SÜT.AKİŞLER ANKARA OFİS YEM VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TAVUK ÇİFTLİKLERİ,TİCARETHANELER
- 07.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SALİHLİ MERKEZ İLE GÖLMARMARA YOLU ARASINDA KALAN HAYVAN PAZARI CİVARI, KWS TARIM,YET,Ş TARIM,TUĞRUL TARIM VE BÖLGELERDEKİ BESİ DAMLARI,BENZİNLİKLER
- 07.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 07.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DOĞANKAYA,DOĞANKAYA OVA VE MAHALLELERİ,KARAKÖY VE MAHALLELERİ,YENİCEKÖY VE MAHALLELERİ,ZEYTİNLİBAĞ,HANCILAR,YEŞİLLER,BAŞLAMIŞ MUŞTULLAR MUSACA MAHALLELERİ VE MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI VE ÖZEL TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ KARAKÖY ORM İŞL,,İSTMİN VE FDN MADENCİLİK , BAZ İSTASYONLARI VE CİVARLARI
- 07.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALANDAMLARI FERİDUN ALAYDIN ÖZEL TR OSMANLAR MAH. EBA TARIM ÖZEL TR BÖLÜKPAŞA NEDİNA TARIM GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR KÖREKE HASAN TAHSİN KARABİBER ÖZEL TR MASKİ YEŞİLYURT İÇME SUYU ÖZEL TR KARAKEÇİLİ KARAKEÇİLİ TARIM LTD.ŞTİ ÖZEL TR KARAKEÇİLİ TOZLU ERHAN KUM ÖZEL TR KÜREKÇİ BEKİREFE TEKOM TURİZM VE İLETİŞİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR KÜREKÇİ MAH. ROTA MADEN TAR.HAY.AŞ.N.A ÖZEL TR-1 PRUNUS TARIM YATIRIMLARI SAN. ÖZEL TR-1 OSMANLAR KILCANLAR DEBELEK DAVUT ERTAŞ ÖZEL TR TÜPÜLER KEPEZ CABARLAR MEVKİİ MUSTAFA GÜRHAN AYDENİZ ÖZEL TR KARAKEÇİLİ TAVŞANTAŞI KIYMIK MAH. TAŞKÖPRÜ HARUN YİLAN ÖZEL TR ATAÇLAR İNŞ.GÜV.SİS.A.Ş ÖZEL TR YAHYA BÜLENT VE NAZIM ARAS ERMAN ÖZEL TR KÜREKÇİ KARADİKEN KILCANLAR OVALILAR PRUNUS ÖZEL TR-2 KALABAK MAH. AYLİN SUNGUR ÖZEL TR FİGEN İNCİ ÖZEL TR CONCEPT INVESTMENT ÖZEL TR MASKİ KARAKEÇİLİ ÖZEL TR CABARLAR KÖK YEŞİLYURT MAH. ROTA MADENCİLİK ÖZEL TR CONCEPT İNVESTMENT LTD. ŞTİ ÖZEL TR
- 07.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SÜLEYMAN BOĞAZ TR SELAHATTİN YAŞAR TR MUSTAFA AKSOY VE ARKADAŞLARI TR ÇAMLIK KÜÇÜKYAYA FEVZİ OK VE ARKADAŞLARI TR MİTAT YENAY VE ARKADAŞLARI TR ORHAN YILDIZ VE ARKADAŞLARI TR SELAHATTİN YAŞAR TR YIRCA ÖVEÇLİ KÖK BAYAT SARIKAYA SARIKAYA MUSAHOCA ÇAVDAR VE ÖZEL TRAFOLAR