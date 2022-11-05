5 - 6 Kasım İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Kasım Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Kasım Pazar günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

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İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Kasım Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34514055

İSTANBUL ESENYURT ilce -GÜZELYURT(HARAMİDERE) mah sk / MEVLANA mah sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34505665

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, DİNÇ, FATİH1, G-153, G-155, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-448, G-600, G-601, G-602, G-603, G-604, G-606, G-607, G-608, G-609, G-610, G-611, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752, G-771, GALATA, TEVFİK FİKRET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 336., 337., 378., 383., 393., 394., 395., 397., 445., 446., 447., 448., CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah CEYLAN, MANDIRA sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34504594

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2607. sk / ŞEHİTLER mah 2603., İNCİ sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34506920

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 340., 354., 355., 365., 373. sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34515239

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah HARAMİDERE YOLU sk ADİLE NAŞİT BULVARI bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34512080

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1221., 1240., 1241., 1242., 1243. sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34512082

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569. sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1476., 1477., 1478., 1483., 1491., 1492., 1502., 1503., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF sk / ÇINAR mah 1410. sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34512081

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1222., 1240., 1244., 1245. sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34512117

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 204., 220/1., AKSARAY, FATİH sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-11-05 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-11-06 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34514118

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah DARÜLFÜNUN, VEZNECİLER sk bölgelerinde 06/11/2022 02:30:00 - 06/11/2022 03:15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34514119

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR KEMALETTİN mah HAZNEDAR, ORDU, YAKUPAĞA FIRINI sk bölgelerinde 06/11/2022 02:30:00 - 06/11/2022 03:15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34514939

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah KADİR ÖZDEMİR, OKUL, SİVİL SAVUNMA YOLU sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34514945

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah NEHİR, ÖNDER sk bölgelerinde 06/11/2022 13:00:00 - 06/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.