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5-6-7 Kasım doktorlar neden grevde, neden iş bırakıyor?

5-6-7 Kasım doktorlar neden grevde, neden iş bırakıyor?
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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, 5-6-7 Kasım doktorlar neden grevde, kaç gün, ne zaman ve neden iş bırakıyor?

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tabip-Sen, Hekimsen ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımı ile yönetmeliğin yürürlüğe girmesine tepki olarak Türkiye genelinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldı. Doktorlar neden grevde? İşte, 5-6-7 Kasım tarihlerinde doktorlar neden grevde, neden iş bırakıyor?

5-6-7 KASIM DOKTORLAR NEDEN GREVDE, NEDEN İŞ BIRAKIYORLAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AHEF, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması için davada açmıştı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tabip-Sen, Hekimsen ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımı ile yönetmeliğin yürürlüğe girmesine tepki olarak Türkiye genelinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldı.

AHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir, yönetmeliğe ilişkin daha önce yaptığı açıklamada "Biz hastalarımıza bilimsel temellere dayalı özgürce sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Sayılarla, formüllerle değil. Sağlıkta şiddet her geçen gün artıyor. Bizler hem hastalarımızla hem de sistemin zorlukları ile boğuşurken fiziksel ve psikolojik şiddetle karşı karşıya kalıyoruz. Şiddet sadece bizlere değil, sağlık sisteminin tamamına zarar veriyor. Yönetmeliği kabul etmiyoruz. Mobbing niteliğindeki bu tasarıdan bir an önce vazgeçin. Mesleğimizin, halkımızın ve aile hekimliği geleceğimizin savunucusu olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Haklı mücadelemizden asla geri adım atmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

5-6-7 Kasım doktorlar neden grevde, neden iş bırakıyor?

DOKTORLAR NEDEN İŞ BIRAKIYOR?

Aile hekimleri, 30 Ekim 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne tepki gösterdi. Yapılan düzenlemelerin, işin kalitesinden çok iş yükünü artırmaya ve performansa dayalı ücretlendirmeye dayalı olduğunu belirten hekimler, bunun hasta bakımını olumsuz etkileyebileceği endişesini taşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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