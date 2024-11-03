5-5 biten maç var mı?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 4-4 skorla berabere biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten toplam kaç maç vardır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 4-4 skorla berabere biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten toplam kaç maç vardır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 4-4 skorla berabere biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten toplam kaç maç vardır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİG TARİHİNDE 4-4 SKORLA BERABERE BİTEN 10'DAN FAZLA MAÇ VARKEN, 5-5 SKORLA BİTEN TOPLAM KAÇ MAÇ VARDIR?
A: 0
B: 1
C: 2
D: 3
Cevap : A