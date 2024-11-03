5-5 biten maç var mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 4-4 skorla berabere biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten toplam kaç maç vardır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİG TARİHİNDE 4-4 SKORLA BERABERE BİTEN 10'DAN FAZLA MAÇ VARKEN, 5-5 SKORLA BİTEN TOPLAM KAÇ MAÇ VARDIR?

A: 0

B: 1

C: 2

D: 3

Cevap : A