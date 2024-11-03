Üye Girişi
Haberler

5-5 biten maç var mı?

5-5 biten maç var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 4-4 skorla berabere biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten toplam kaç maç vardır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 4-4 skorla berabere biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten toplam kaç maç vardır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 4-4 skorla berabere biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten toplam kaç maç vardır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİG TARİHİNDE 4-4 SKORLA BERABERE BİTEN 10'DAN FAZLA MAÇ VARKEN, 5-5 SKORLA BİTEN TOPLAM KAÇ MAÇ VARDIR?

A: 0

B: 1

C: 2

D: 3

Cevap : A

5-5 biten maç var mı?

5-5 biten maç var mı?

5-5 biten maç var mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu

Doğaz gaz faciası resmen göz göre göre gelmiş

 Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, 'İsrail'e silah sevkiyatını durdurun' çağrısı

52 ülke, İsrail'e karşı harekete geçti! Bu sefer Netanyahu'nun işi çok zor

 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında

İşte 5 katlı binada meydana gelen patlama anı
Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

Ebru Gündeş'e ödendiği söylenen rakam öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğuzhan Çakır kimdir? Oğuzhan Çakırhangi takımlı? Trabzonspor'un golü neden iptal edildi, Okay'ın golünde FAUL VAR MI? TRABZONSPOR FENERBAHÇE canlı izle (HD)! Derbi CANLI izle (Trabzonspor Fenerbahçe)! Mourinho olta hareketi yaptı mı? (VİDEOSU) Trabzonspor Fenerbahçe maçında geçen sene ne olmuştu, ceza verildi mi? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? TS FB maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.