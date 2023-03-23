Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Peki, 5.3 Deprem büyük mü? 5.3 şiddetindeki deprem ne kadar büyük? 5.3 şiddetindeki deprem nasıl hissedilir?

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi. Peki, 5.3 Deprem büyük mü? 5.3 şiddetindeki deprem ne kadar büyük? 5.3 şiddetindeki deprem nasıl hissedilir?

5.3 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.3 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.