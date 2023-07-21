4c emekli maaş farkları ne zaman ödenecek ve 2023 yılı emekli maaş farkları ne zaman ödenecek araştırılıyor. Körfez turu dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklileri heyecanlandıran bir mesaj verdi. 4c emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2023 yılı emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? sorularına yanıt aranıyor. Peki, 4c emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2023 yılı emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Seyyanen zam beklentilerine rağmen emekli aylıklarına sadece yüzde 25 zam yapıldı. 4c emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2023 yılı emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? sorularına yanıt aranıyor. 4c emekli maaş farkları ne zaman ödenecek ve 2023 yılı emekli maaş farkları ne zaman ödenecek araştırılıyor. 4c emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2023 yılı emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Detaylar haberimizdedir…

4C EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Seyyanen zam beklentilerine rağmen emekli aylıklarına sadece yüzde 25 zam yapıldı. Konu Türkiye'nin gündemine otururken Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklileri heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik." dedi.

2023 YILI EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz.