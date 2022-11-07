Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı, binlerce sözleşmeli personel tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuya ilşkin dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Peki ,4b sözleşmelilere kadro çıktı mı? Taşerona ne zaman karo çıkacak? İşte metrak edilenler...

Sözleşmeliye kadro çalışmasında gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrildi. Sözleşmeliye kadro için teknik ekiplerin çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Peki yeni düzenleme kimleri kapsıyor,ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde ...



YENİ 4B DÜZENLEMSİKİMLERİ KAPSIYOR?

Sözleşmeli ve kadrolu personel arasında bir takım farklar bulunuyor. Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değiştirme hakkı bulunmuyor, görevde yükselme sınavına giremiyorlar. Çalışmanın tamamlanmasıyla, kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkmış olacak. Yeni düzenlemeyle kadroya geçmek isteğe bağlı olacak. Düzenlemenin son şeklinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMELİYE KADRODA SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan son açıklamada, sözleşmeliye kadro ile ilgili şu ifadelere yer verilmişti; Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" Bakan Bilgin daha önce de şu sözlerle çalışmayı anlatmıştı:"Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz."

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kamuda binlerce sözleşmeli personel kadroya alınmak için düzenlemeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu hafta özel bir görüşme yapılacağını ve sözleşmeli personelle ilgili durumun konu edileceğini söyledi. Diğer yandan Bakan Bilgin kamuda muhtelif kadrolarda çalışan sözleşmeli personele yönelik çalışma sürdürdüklerini dile getirerek, "Çalışmayı bitirmek üzereyiz. Bu ay içerisinde kamuoyuyla paylaşacağımızı açıkladık." demişti.