Sözleşmelilerin kadroya geçmesi birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Ve 4B sözleşmeliler ne zaman kadrolu olacak? Sorularını araştırıyor. Peki, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? 4B sözleşmeliler ne zaman kadrolu olacak?

4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Sorusu bir süredir gündemde yer alıyordu. Bakan Bilgin'in Kabine Toplantısı'nı işaret etmesi ile birlikte birçok kişi 4B sözleşmeliler ne zaman kadrolu olacak? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? 4B sözleşmeliler ne zaman kadrolu olacak?

4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyu ile paylaşacağını bildirdi.