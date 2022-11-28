Sözleşmeli işçiye kadro gündemin önemli başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Taşerona kadro ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakan Bilgin tarihi işaret ederek sözleşmeliye kadro müjdesi verdi. Peki, 4B kadrosu müjdesi bugün açıklanacak mı? Sözleşmeli memura kadro kimleri kapsıyor?

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Sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yapılacak ilk Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'a sunulacak olan 4A ve 4B'li sözleşmeli memurların devlet kadrosuna alınması önerisi için gözler Beştepe'ye çevrildi. Peki, 4B kadrosu müjdesi bugün açıklanacak mı? Sözleşmeli memura kadro kimleri kapsıyor? İşte detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN AÇIKACAK?

Bakan Bilgin, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin çalışmayı tamamladıklarını da belirterek, "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz, o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum, önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz, onları kadrolu hale getireceğiz" dedi.

KAMUDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI

Kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınmasıyla ilgili çalışmaları da tamamladıklarını kaydeden Bilgin, "Sözleşmeliler oldukça sorunlu bir iş ilişkisiyle çalışıyorlar. Onların çalışmasını tamamladık. Önümüzdeki hafta veya bu ay içinde getireceğiz. 32 çeşit sözleşmeli tipi var. Onları kadrolu hale getireceğiz. Devlet çok özel adamlara ihtiyaç duyabilir. Orada özel sözleşmeyi anlayabiliriz. Ama 32 çeşit de olmaz. İş güvencesinin zayıflığı algısı var, bu zayıflığını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" diye konuştu.

KİMLER KADROYA GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamuda çalışan 4B'lilerin kadroya alınacağını ve bununla ilgili çalışma yapılacağını belirtmişti.