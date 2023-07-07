492 sayılı harçlar kanunu 2023 nedir? 492 sayılı harçlar kanunu 4 sayılı tarife 2023! 492 sayılı harçlar kanununun bir maddesinin yürürlükte mi?

Resmi Gazete'de yayınlanan harçlar kanunu çok merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından 492 sayılı harçlar kanunu nedir? Soruları soruluyor. Peki, 492 sayılı harçlar kanunu 2023 nedir? 492 sayılı harçlar kanunu 4 sayılı tarife 2023! 492 sayılı harçlar kanununun bir maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun nedir? 492 sayılı harçlar kanunu kapsamında alınması gereken harçlar nelerdir? İşte detaylar…

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30/12/2022 tarihinde 91 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 7 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete sayısında da 492 nolu harçlar kanununa yer verildi. Peki, 492 sayılı harçlar kanunu 2023 nedir? 492 sayılı harçlar kanunu 4 sayılı tarife 2023! 492 sayılı harçlar kanununun bir maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun nedir? 492 sayılı harçlar kanunu kapsamında alınması gereken harçlar nelerdir? Detaylar haberimizde…

492 SAYILI HARÇLAR KANUNU 2023!

07 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32241

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 7344

Ekli "492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Temmuz 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI TARİFELERDE YER ALAN MAKTU HARÇ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

MADDE 1– (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı, (9) sayılı tarifenin "II- Sürücü belgesi harçları" başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin "VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.