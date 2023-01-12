Yapımını CNP Film'in, yapımcılığını Mehmet Canpolat'ın üstlendiği, Türkiye'nin yakın tarihinin unutulmaz olaylarından birini beyazperdeye taşıyan '49' filmi, film severler tarafında heyecanla beklenirken arama motorlarında 49 filmi ne zaman vizyona girecek? 49 sinemalara ne zaman gelecek? 49 filmi konusu ne? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde...

Başrolünde İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ın yer aldığı '49' filmi hakkında merak edilenler var. Heyecanla beklenen filmin detayları ise arama motorlarında aratılıyor. Peki, 49 filmi ne zaman vizyona girecek? 49 sinemalara ne zaman gelecek? 49 filmi konusu ne? İşte merak edilenler...

49 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Uzun süren ön hazırlık ve araştırma döneminin ardından senaryosu Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınan '49'un yönetmenliğini Hakan İnan üstlendi. Sarsıcı bir hikayeyi birbirinden etkileyici oyuncu performansları ve hiç düşmeyen bir tempo ile anlatan '49', yeni sezonda sinema izleyicisinin en merak ettiği projelerin başında geliyor.

Prodüksiyon kalitesi, etkileyici görsel efektleri ve gerçek bir hikayeden uyarlanan senaryosu ile '49', 20 Ocak 2023'te sinemalarda.

49 FİLMİ KONUSU NE?

Başrolünde İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ın yer aldığı '49', 2014 yılında Musul'a saldıran DEAŞ militanlarının Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda görevli 49 Türk vatandaşını esir almasının ardından yaşananları konu ediniyor.11 Haziran 2014'te binlerce kişilik DEAŞ gücü, Irak'ın Musul kentine saldırdı. Yerel güvenlik güçlerince şehri terk edince Musul, DEAŞ'ın eline geçti. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu, DEAŞ militanları tarafından işgal edildi ve 49 personel rehin alındı. '49' filmi, Musul'da DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatıyor.