49 filiminin konusu nedir? 49 filiminin oyuncuları kimler? 49 filimininin fragmanı izle!

İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ın başrolünde yer aldığı "49" filmi vizyona girer girmez izleyicide büyük beğeni topladı. Filimin oyuncu kadrosunu ve konusunu merak eden vatandaşlar 49 filiminin konusu nedir? 49 filimi nerede çekildi? 49 filimi oyuncuları kimler? İşte 49 filimine dair tüm merak edilenler...

Yönetmenliğini Hakan inanın yaptığı senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme aldığı 49 filimi izleyicilerde büyük beğeni topladı .Aksiyon türden simama sevenler ile buluşan filimin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 49 Filiminin konusu nedir? 49 Filiminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? 49 Filimi nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

"49" FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

11 Haziran 2014'te binlerce kişilik DEAŞ gücü¨, Irak'ın Musul kentine saldırdı. Yerel güvenlik güçleri direnmeden şehri terk edince, bütün Musul DEAŞ'ın eline geçti. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu, DEAŞ militanları tarafından işgal edildi ve 49 personel rehin alındı. '49' filmi, Musul'da DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatıyor

"49" FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

"49" filminin başrolünde İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık yer alıyor.

"49" FİLİMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

"49" filmi20 Ocak 2023 tarihinde vizyona girdi.Film, Türkiye'deki tüm sinema salonlarının yanı sıra Avrupa'da 14 ülkede de aynı anda gösterime girdi.

"49"FİLİMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımcılığın Mehmet Canpolat'ın üstendiği 49 filiminin çekimleri Gaziantep ve Kilis'te gerçekleşti.

"49" FİLİMİNİN FRAGMANI YAYINLANDI!

Yönetmenliğini Hakan inanın yaptığı senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme aldığı 49 filimi izleyicilerde büyük beğeni topladı. Aksiyon türden simama sevenler ile buluşan Filimin fragmanı sosyal medyayadamgasını vurdu. İşte o çok konuşulan ve tartışılan fragman!