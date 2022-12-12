49 filiminin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı! 49 filmi ne zaman vizyona girecek?

Yapımını CNP Film'in, yapımcılığını Mehmet Canpolat'ın üstlendiği gerçek bir hikayeden uyarlanan aksiyon filmi '49' ilk tanıtım fragmanı yayınladı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz büyük ses getirdi. Fragmanı izleyen filim severler 49 filimi ne zaman vizyona girecek? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 49 ne zaman vizyona girecek, filimin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konu hakkında merak edilenler...

Yapımını CNP Film'in, yapımcılığını Mehmet Canpolat'ın üstlendiği gerçek bir hikayeden uyarlanan aksiyon filmi '49'dan ilk tanıtım geldi. DEAŞ'a esir düşen 49 Türk vatandaşının kurtarıldığı operasyonu ve perde arkasını anlatan film yayınlanan görüntülerle büyük heyecan yarattı. Peki, 49 Filiminin konusu nedir? 49 Filimi ne zaman vizyona girecek? Filimin oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...

49 FİLİMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

IŞİD'e esir düşen 49 Türk'ün kurtarıldığı operasyonu ve perde arkasını anlatan film, 20 Ocak 2023'te sinema severlerle buluşacak.

49 FİLİMİNİN KONUSU NEDİR?

11 Haziran 2014'te binlerce kişilik DEAŞ gücü, Irak'ın Musul kentine saldırdı. Yerel güvenlik güçlerince şehri terk edince Musul, DEAŞ'ın eline geçti. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu, DEAŞ militanları tarafından işgal edildi ve 49 personel rehin alındı. '49' filmi, Musul'da DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatıyor.

49 FİLİMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği '49'un senaryosunda Barış Erdoğan-İlker Arslan imzası bulunuyor. Filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve usta oyuncu Kerem Alışık üstleniyor.